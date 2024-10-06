06.10.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
3-2-1-1-2
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
19
Ференбах
23
Траоре
3
Шеппнер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
29
Кауфманн
4-1-1-2-2
25
Гулачи
4
Орбан
23
Люкеба
16
Клостерманн
22
Раум
48
Вермерен
21
Айдара
7
Симонс
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
23
Траоре
21
Бек
21
Бек
23
Траоре
29
Кауфманн
7
Сиенза
7
Сиенза
29
Кауфманн
10
Ваннер
30
Шиммер
30
Шиммер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
14
Бройниг
14
Бройниг
18
Пьеринджер
15
Мэлони
31
Конте
31
Конте
15
Мэлони
21
Айдара
39
Хенрикс
39
Хенрикс
21
Айдара
22
Раум
2
Гертрейда
2
Гертрейда
22
Раум
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
7
Симонс
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Симонс
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Хайденхайм
РБ Лейпциг
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хайденхайм - РБ Лейпциг
2
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
13
Офсайды
1
2
Количество передач
397
491
Сейвы
1
5
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «РБ Лейпциг»», 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»