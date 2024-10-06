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  • «Хайденхайм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Хайденхайм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 15:20
Хайденхайм
06.10.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
59' Л. Опенда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
3-2-1-1-2
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
19
Ференбах
23
Траоре
3
Шеппнер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
29
Кауфманн
4-1-1-2-2
25
Гулачи
4
Орбан
23
Люкеба
16
Клостерманн
22
Раум
48
Вермерен
21
Айдара
7
Симонс
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
23
Траоре
21
Бек
21
Бек
23
Траоре
29
Кауфманн
7
Сиенза
7
Сиенза
29
Кауфманн
10
Ваннер
30
Шиммер
30
Шиммер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
14
Бройниг
14
Бройниг
18
Пьеринджер
15
Мэлони
31
Конте
31
Конте
15
Мэлони
21
Айдара
39
Хенрикс
39
Хенрикс
21
Айдара
22
Раум
2
Гертрейда
2
Гертрейда
22
Раум
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
7
Симонс
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Симонс
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Хайденхайм
РБ Лейпциг
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хайденхайм - РБ Лейпциг
2
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
13
Офсайды
1
2
Количество передач
397
491
Сейвы
1
5
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «РБ Лейпциг»», 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «РБ Лейпциг»

«Хайденхайм» – «РБ Лейпциг» смотреть онлайн 6 октября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Хайденхайм
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