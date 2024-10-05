Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тюмень» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Тюмень» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 15:50
Тюмень
05.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
42' А. Коротаев
89' Р. Апеков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
4-1-3-2
1
Гошев
34
Храмцов
44
Сухорученко
72
Бем
30
Шавлохов
4
Кленкин
14
Кенфак
10
Савинов
32
Кулишев
24
Коротаев
11
Карпов
3-4-1-1-1
76
Купцов
18
Мельников
19
Тананеев
22
Гюрджан
4
Абрамов
21
Горелов
6
Козлов
13
Почивалин
2
Хубаев
11
Абдуллаев
10
Караев
32
Кулишев
13
Петров
13
Петров
32
Кулишев
24
Коротаев
8
Талалай
8
Талалай
24
Коротаев
11
Карпов
80
Купцов
80
Купцов
11
Карпов
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
4
Абрамов
11
Апеков
11
Апеков
4
Абрамов
Остались в запасе
Тюмень
КАМАЗ
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
75
Роман Гращенков
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Тюмень - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «КАМАЗа», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «КАМАЗ»

«Тюмень» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Тюмень
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+