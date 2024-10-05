05.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 13 тур
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
4-1-3-2
1
Гошев
34
Храмцов
44
Сухорученко
72
Бем
30
Шавлохов
4
Кленкин
14
Кенфак
10
Савинов
32
Кулишев
24
Коротаев
11
Карпов
3-4-1-1-1
76
Купцов
18
Мельников
19
Тананеев
22
Гюрджан
4
Абрамов
21
Горелов
6
Козлов
13
Почивалин
2
Хубаев
11
Абдуллаев
10
Караев
32
Кулишев
13
Петров
13
Петров
32
Кулишев
24
Коротаев
8
Талалай
8
Талалай
24
Коротаев
11
Карпов
80
Купцов
80
Купцов
11
Карпов
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
4
Абрамов
11
Апеков
11
Апеков
4
Абрамов
Остались в запасе
Тюмень
КАМАЗ
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
75
Роман Гращенков
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Тюмень - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «КАМАЗа», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»