05.10.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
3-2-3-2
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
27
8
Кльоц
77
Шарай
8
Сикейра
2
Смиян
99
Кампос
99
Мрвальевич
4-1-1-1-3
12
Турбаевский
4
Эскинья
55
Джордан
10
Жуниньо
17
Вантух
21
Башич
8
Яцык
9
Антюх
22
Мичин
11
Горбач
28
Будковский
Гакман
44
Чечер
44
Чечер
Гакман
17
Протасевич
71
Гакман
71
Гакман
17
Протасевич
27
29
Кучеров
29
Кучеров
27
11
Горбач
99
Хахлев
99
Хахлев
11
Горбач
10
Жуниньо
22
Бенито
22
Бенито
10
Жуниньо
21
Башич
21
Супряга
21
Супряга
21
Башич
Остались в запасе
Верес
Заря
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
42
Vladyslav Volchkov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
42
Vladyslav Volchkov
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Верес - Заря
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Зари», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»