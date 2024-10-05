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  • «Верес» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Верес» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 11:50
Верес
05.10.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Заря
54' Л. Кампос
9' И. Горбач
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
8
Яго Сикейра
АП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
42
Vladyslav Volchkov
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
3-2-3-2
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
27
8
Кльоц
77
Шарай
8
Сикейра
2
Смиян
99
Кампос
99
Мрвальевич
4-1-1-1-3
12
Турбаевский
4
Эскинья
55
Джордан
10
Жуниньо
17
Вантух
21
Башич
8
Яцык
9
Антюх
22
Мичин
11
Горбач
28
Будковский
Гакман
44
Чечер
44
Чечер
Гакман
17
Протасевич
71
Гакман
71
Гакман
17
Протасевич
27
29
Кучеров
29
Кучеров
27
11
Горбач
99
Хахлев
99
Хахлев
11
Горбач
10
Жуниньо
22
Бенито
22
Бенито
10
Жуниньо
21
Башич
21
Супряга
21
Супряга
21
Башич
Остались в запасе
Верес
Заря
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
42
Vladyslav Volchkov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
42
Vladyslav Volchkov
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Верес - Заря
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Зари», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес»«Заря»

«Верес» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Верес
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