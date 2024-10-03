Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Астана» – «ТСЦ Бачка Топола»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Астана» – «ТСЦ Бачка Топола»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
Астана
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
1 : 0
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
15' К. Казуколовас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
(К) ЦП
7
Назми Грипши
АП
7
Макс Эбонг
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
(К) ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
35
Ифет Джаковац
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
14
Петар Станич
АП
15
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
22
Đorđe Gordić
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
2
Бартолец
5
Казуколовас
22
Марочкин
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Эбонг
7
Грипши
99
Жоффри
3-3-3-1
30
Илич
35
Джорджевич
22
3
Петрович
35
Джаковац
7
Радин
7
Баньяц
27
Пантович
14
Станич
32
Чиркович
15
7
Грипши
7
Куат
7
Куат
7
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
10
Томасов
20
Аханону
20
Аханону
10
Томасов
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
35
Джаковац
29
29
35
Джаковац
7
Баньяц
88
Шош
88
Шош
7
Баньяц
32
Чиркович
8
Лазетич
8
Лазетич
32
Чиркович
Остались в запасе
Астана
ТСЦ Бачка Топола
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Никола Шимич
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
22
Đorđe Gordić
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
22
Đorđe Gordić
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Астана - ТСЦ Бачка Топола
1
2
Всего ударов по воротам
12
24
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
8
Офсайды
7
0
Количество передач
308
617
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
6
11
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «ТСЦ Бачка Топола», 1-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «ТСЦ Бачка Топола»

«Астана» – «ТСЦ Бачка Топола»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций ТСЦ Бачка Топола Астана
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
7
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+