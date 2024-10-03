03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
Лига конференций, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
2
Бартолец
5
Казуколовас
22
Марочкин
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Эбонг
7
Грипши
99
Жоффри
3-3-3-1
30
Илич
35
Джорджевич
22
3
Петрович
35
Джаковац
7
Радин
7
Баньяц
27
Пантович
14
Станич
32
Чиркович
15
7
Грипши
7
Куат
7
Куат
7
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
10
Томасов
20
Аханону
20
Аханону
10
Томасов
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
35
Джаковац
29
29
35
Джаковац
7
Баньяц
88
Шош
88
Шош
7
Баньяц
32
Чиркович
8
Лазетич
8
Лазетич
32
Чиркович
Остались в запасе
Астана
ТСЦ Бачка Топола
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Никола Шимич
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
22
Đorđe Gordić
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
22
Đorđe Gordić
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Астана - ТСЦ Бачка Топола
1
2
Всего ударов по воротам
12
24
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
8
Офсайды
7
0
Количество передач
308
617
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
6
11
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «ТСЦ Бачка Топола», 1-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «ТСЦ Бачка Топола»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»