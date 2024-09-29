29.09.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
3-2-3-2
1
13
Шаповал
5
Самар
2
Соколов
97
Якимов
29
Приходько
18
Дедух
19
96
93
Кобзарь
26
4-1-3-2
1
Бущан
20
Караваев
32
Михавко
4
Попов
2
Вивчаренко
6
Бражко
15
Рубчинский
29
Буяльский
39
Герреро
45
Брагару
7
Ярмоленко
93
Кобзарь
50
50
93
Кобзарь
26
11
11
26
19
17
17
19
4
Попов
16
Дячук
16
Дячук
4
Попов
32
Михавко
40
Биловар
40
Биловар
32
Михавко
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
22
Кабаев
7
Ярмоленко
45
Брагару
9
Волошин
9
Волошин
45
Брагару
Остались в запасе
Левый берег
Динамо К
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Левый берег - Динамо К
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Динамо» Киев, 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»