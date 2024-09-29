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  • «Левый берег» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Левый берег» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 16:50
Левый берег
29.09.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Динамо К
8' Т. Михавко 62' В. Бражко 90+1' В. Рубчинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
18
Руслан Дедух
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
3-2-3-2
1
13
Шаповал
5
Самар
2
Соколов
97
Якимов
29
Приходько
18
Дедух
19
96
93
Кобзарь
26
4-1-3-2
1
Бущан
20
Караваев
32
Михавко
4
Попов
2
Вивчаренко
6
Бражко
15
Рубчинский
29
Буяльский
39
Герреро
45
Брагару
7
Ярмоленко
93
Кобзарь
50
50
93
Кобзарь
26
11
11
26
19
17
17
19
4
Попов
16
Дячук
16
Дячук
4
Попов
32
Михавко
40
Биловар
40
Биловар
32
Михавко
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
22
Кабаев
7
Ярмоленко
45
Брагару
9
Волошин
9
Волошин
45
Брагару
Остались в запасе
Левый берег
Динамо К
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Левый берег - Динамо К
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Динамо» Киев, 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Динамо»

Левый берег – Динамо Киев смотреть онлайн 29 сентября

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Левый берег
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