29.09.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
3-1-1-3-2
30
Гутор
5
Жевнеров
4
Грекович
2
Дихтиевский
10
Лисакович
10
Земко
47
Васильев
81
Печура
7
Малашевич
11
Симоненко
10
Забелин
4-1-4-1
54
Генералов
22
Лукашов
23
Дунаев
26
Юркевич
22
Болтрушевич
21
Вершинин
55
Краснов
90
17
37
7
Клочков
37
77
77
37
55
Краснов
20
Бордуков
20
Бордуков
55
Краснов
Остались в запасе
Минск
Днепр
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Остались в запасе
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Минск - Днепр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Днепра», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Днепр»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»