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  • «Минск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Минск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 14:51
Минск
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Днепр
21' Е. Малашевич
57' Н. Краснов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
37
Ruslan Margiev
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
22
Михаил Бондаренко
РФ
Днепр
77
Guilherme Brito
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
3-1-1-3-2
30
Гутор
5
Жевнеров
4
Грекович
2
Дихтиевский
10
Лисакович
10
Земко
47
Васильев
81
Печура
7
Малашевич
11
Симоненко
10
Забелин
4-1-4-1
54
Генералов
22
Лукашов
23
Дунаев
26
Юркевич
22
Болтрушевич
21
Вершинин
55
Краснов
90
17
37
7
Клочков
37
77
77
37
55
Краснов
20
Бордуков
20
Бордуков
55
Краснов
Остались в запасе
Минск
Днепр
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Остались в запасе
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Минск - Днепр
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Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Днепра», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Днепр»

«Минск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Днепр Минск
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