Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Днепра», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Днепр»