Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Арсенал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 15:50
Арсенал
29.09.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
14
Малик Одейинка
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
20
Волков
22
Семенчук
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
9
Липовой
22
Цараев
14
Одейинка
18
Попов
4-2-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
89
Стоцкий
62
Карпов
5
Кутин
17
Анисимов
15
Бочеров
7
Перченок
88
Агеян
97
Пасевич
9
Адаев
18
Попов
28
Жилкин
28
Жилкин
18
Попов
21
Бердников
24
Коротков
24
Коротков
21
Бердников
9
Липовой
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Липовой
14
Одейинка
90
Турищев
90
Турищев
14
Одейинка
88
Агеян
45
Теняев
45
Теняев
88
Агеян
9
Адаев
8
Исаев
8
Исаев
9
Адаев
97
Пасевич
25
Ложкин
25
Ложкин
97
Пасевич
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Арсенал - Уфа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Уфы», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Уфа»

«Арсенал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Уфа Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+