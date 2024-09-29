Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
20
Волков
22
Семенчук
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
9
Липовой
22
Цараев
14
Одейинка
18
Попов
4-2-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
89
Стоцкий
62
Карпов
5
Кутин
17
Анисимов
15
Бочеров
7
Перченок
88
Агеян
97
Пасевич
9
Адаев
18
Попов
28
Жилкин
28
Жилкин
18
Попов
21
Бердников
24
Коротков
24
Коротков
21
Бердников
9
Липовой
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Липовой
14
Одейинка
90
Турищев
90
Турищев
14
Одейинка
88
Агеян
45
Теняев
45
Теняев
88
Агеян
9
Адаев
8
Исаев
8
Исаев
9
Адаев
97
Пасевич
25
Ложкин
25
Ложкин
97
Пасевич
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Арсенал - Уфа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Уфы», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»