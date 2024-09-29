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  • «Оболонь» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Оболонь» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 11:50
Оболонь
29.09.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Ингулец
58' В. Груша 85' В. Близниченко
90+1' А. Козак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Федоривский
95
Стасюк
37
Дубко
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
7
Близниченко
25
Груша
11
Грисьо
13
Мединский
4-3-1-2
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
91
Мельничук
20
Волохатый
11
Пятов
10
10
Козак
99
27
Пушкарёв
95
Стасюк
5
Осман
5
Осман
95
Стасюк
25
Груша
5
Курко
5
Курко
25
Груша
11
Грисьо
2
Карась
2
Карась
11
Грисьо
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
55
Суханов
9
Тарануха
9
Тарануха
55
Суханов
91
Мельничук
33
Мысык
33
Мысык
91
Мельничук
10
7
Козыренко
7
Козыренко
10
99
97
Резепов
97
Резепов
99
27
Пушкарёв
11
Богунов
11
Богунов
27
Пушкарёв
11
Пятов
19
19
11
Пятов
Остались в запасе
Оболонь
Ингулец
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
10
Олег Слободян
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
10
Олег Слободян
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Оболонь - Ингулец
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Ингульца», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь»«Ингулец»

«Оболонь» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ингулец Оболонь
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