29.09.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-2-1-3-1
1
Федоривский
95
Стасюк
37
Дубко
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
7
Близниченко
25
Груша
11
Грисьо
13
Мединский
4-3-1-2
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
91
Мельничук
20
Волохатый
11
Пятов
10
10
Козак
99
27
Пушкарёв
95
Стасюк
5
Осман
5
Осман
95
Стасюк
25
Груша
5
Курко
5
Курко
25
Груша
11
Грисьо
2
Карась
2
Карась
11
Грисьо
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
55
Суханов
9
Тарануха
9
Тарануха
55
Суханов
91
Мельничук
33
Мысык
33
Мысык
91
Мельничук
10
7
Козыренко
7
Козыренко
10
99
97
Резепов
97
Резепов
99
27
Пушкарёв
11
Богунов
11
Богунов
27
Пушкарёв
11
Пятов
19
19
11
Пятов
Остались в запасе
Оболонь
Ингулец
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
10
Олег Слободян
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
10
Олег Слободян
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Оболонь - Ингулец
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Ингульца», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Ингулец»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»