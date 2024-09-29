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  • «СКА-Хабаровск» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«СКА-Хабаровск» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 13:50
СКА-Хабаровск
29.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
38' К. Алиев 44' А. Симонян
88' Д. Шавлохов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-2-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
53
Журавлев
17
Покидышев
92
Емельянов
46
Першин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Алиев
3-2-1-3-1
1
Гошев
44
Сухорученко
30
Шавлохов
34
Храмцов
2
Поройков
72
Бем
4
Кленкин
32
Кулишев
10
Савинов
14
Кенфак
24
Коротаев
92
Емельянов
44
Гурбан
44
Гурбан
92
Емельянов
10
Алиев
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
10
Алиев
10
Симонян
40
Бавин
40
Бавин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
72
Бем
36
Воропаев
36
Воропаев
72
Бем
10
Савинов
8
Талалай
8
Талалай
10
Савинов
24
Коротаев
90
Мокаев
90
Мокаев
24
Коротаев
32
Кулишев
22
Косарев
22
Косарев
32
Кулишев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Тюмень
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Тюмень
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Тюмени», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Тюмень»

«СКА-Хабаровск» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень СКА-Хабаровск
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