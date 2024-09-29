29.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 12 тур
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск
4-2-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
53
Журавлев
17
Покидышев
92
Емельянов
46
Першин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Алиев
3-2-1-3-1
1
Гошев
44
Сухорученко
30
Шавлохов
34
Храмцов
2
Поройков
72
Бем
4
Кленкин
32
Кулишев
10
Савинов
14
Кенфак
24
Коротаев
92
Емельянов
44
Гурбан
44
Гурбан
92
Емельянов
10
Алиев
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
10
Алиев
10
Симонян
40
Бавин
40
Бавин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
72
Бем
36
Воропаев
36
Воропаев
72
Бем
10
Савинов
8
Талалай
8
Талалай
10
Савинов
24
Коротаев
90
Мокаев
90
Мокаев
24
Коротаев
32
Кулишев
22
Косарев
22
Косарев
32
Кулишев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Тюмень
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Тюмень
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Тюмени», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»