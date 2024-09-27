Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Динамо-Брест», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Динамо-Брест»