27.09.2024, пятница, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
3-2-2-2-1
44
Клещук
30
Трояков
3
Чаговец
4
Ращеня
16
Заяц
15
Яцкевич
7
Нето
42
Абдуллахи
37
Давискиба
2
Рылач
11
Эффаге
4-2-3-1
16
Козакевич
33
Рахманов
59
Колпачук
87
23
Лях
4
Оладойе
7
Свирепа
62
Гордейчук
24
Вакулич
21
Ковалевич
11
Барковский
16
Заяц
11
Антилевский
11
Антилевский
16
Заяц
15
Яцкевич
8
Ермакович
8
Ермакович
15
Яцкевич
24
Вакулич
15
Касараб
15
Касараб
24
Вакулич
11
Барковский
2
Тве
2
Тве
11
Барковский
62
Гордейчук
22
Черняк
22
Черняк
62
Гордейчук
Остались в запасе
Гомель
Динамо-Брест
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Aleksandr Semenov
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Aleksandr Semenov
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Гомель - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Динамо-Брест», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»