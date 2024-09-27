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  • «Гомель» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

«Гомель» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

27 сентября 2024, 19:20
Гомель
27.09.2024, пятница, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Динамо-Брест
83' А. Антилевский 90+3' Е. Трояков
5' Г. Барковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
7
Фернандо Нето
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
87
S. Essono
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Aleksandr Semenov
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
3-2-2-2-1
44
Клещук
30
Трояков
3
Чаговец
4
Ращеня
16
Заяц
15
Яцкевич
7
Нето
42
Абдуллахи
37
Давискиба
2
Рылач
11
Эффаге
4-2-3-1
16
Козакевич
33
Рахманов
59
Колпачук
87
23
Лях
4
Оладойе
7
Свирепа
62
Гордейчук
24
Вакулич
21
Ковалевич
11
Барковский
16
Заяц
11
Антилевский
11
Антилевский
16
Заяц
15
Яцкевич
8
Ермакович
8
Ермакович
15
Яцкевич
24
Вакулич
15
Касараб
15
Касараб
24
Вакулич
11
Барковский
2
Тве
2
Тве
11
Барковский
62
Гордейчук
22
Черняк
22
Черняк
62
Гордейчук
Остались в запасе
Гомель
Динамо-Брест
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Aleksandr Semenov
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Aleksandr Semenov
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Гомель - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Динамо-Брест», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель»«Динамо-Брест»

«Гомель» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Гомель
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