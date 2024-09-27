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  • «Верес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

«Верес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

27 сентября 2024, 16:50
Верес
27.09.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
81' Д. Кльоц
65' Г. Судаков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Верес
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
10
Александр Зубков
ПВ
9
Марьян Швед
ПВ
3-1-2-3-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
27
8
Кльоц
2
Смиян
8
Сикейра
11
Дахновский
99
Кампос
4-2-3-1
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
10
Педриньо
8
Крыськив
10
Судаков
19
Бондаренко
11
Невертон
2
Траоре
17
Протасевич
71
Гакман
71
Гакман
17
Протасевич
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
27
89
Гайдучик
89
Гайдучик
27
7
Степанюк
27
Куция
27
Куция
7
Степанюк
2
Траоре
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
2
Траоре
10
Педриньо
10
Зубков
10
Зубков
10
Педриньо
13
Энрике
9
Швед
9
Швед
13
Энрике
Остались в запасе
Верес
Шахтер
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Верес - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Шахтера», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Шахтер»

«Верес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Верес
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