27.09.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
3-1-2-3-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
27
8
Кльоц
2
Смиян
8
Сикейра
11
Дахновский
99
Кампос
4-2-3-1
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
10
Педриньо
8
Крыськив
10
Судаков
19
Бондаренко
11
Невертон
2
Траоре
17
Протасевич
71
Гакман
71
Гакман
17
Протасевич
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
27
89
Гайдучик
89
Гайдучик
27
7
Степанюк
27
Куция
27
Куция
7
Степанюк
2
Траоре
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
2
Траоре
10
Педриньо
10
Зубков
10
Зубков
10
Педриньо
13
Энрике
9
Швед
9
Швед
13
Энрике
Остались в запасе
Верес
Шахтер
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Верес - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Шахтера», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»