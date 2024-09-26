Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Юнион СЖ», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.