26.09.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-3-2-1
25
Ливакович
18
Мюлдюр
50
Бекао
2
Сеюнджу
24
Остерволде
7
Фред
4
Амрабат
17
Кахведжи
17
Шиманьски
7
Ундер
21
Эн-Несири
3-3-2-2
49
Морис
28
Мачида
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
17
Кастро-Монтес
34
Ванхутте
27
Садики
22
Нианг
20
Расмуссен
29
Иванович
13
Родригес
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
7
Ундер
8
Яндас
8
Яндас
7
Ундер
17
Кахведжи
10
Тадич
10
Тадич
17
Кахведжи
21
Эн-Несири
7
Джеко
7
Джеко
21
Эн-Несири
7
Фред
23
Тосун
23
Тосун
7
Фред
16
Берджесс
26
Сайкс
26
Сайкс
16
Берджесс
27
Садики
6
ван де Перре
6
ван де Перре
27
Садики
20
Расмуссен
17
Буфал
17
Буфал
20
Расмуссен
13
Родригес
25
Халаили
25
Халаили
13
Родригес
Остались в запасе
Фенербахче
Юнион СЖ
84
Ömer Bircan Camci
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
84
Ömer Bircan Camci
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Фенербахче - Юнион СЖ
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
20
Офсайды
1
1
Количество передач
451
292
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.45
2.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Юнион СЖ», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Юнион СЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»