22.09.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
3-1-3-3
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
77
Шарай
8
Сикейра
2
Смиян
27
Куция
89
Гайдучик
99
Кампос
4-3-1-2
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
4
20
Волохатый
11
Пятов
10
10
Козак
99
29
Белоцерковец
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
17
Протасевич
27
27
17
Протасевич
27
Куция
8
Кльоц
8
Кльоц
27
Куция
77
Шарай
11
Дахновский
11
Дахновский
77
Шарай
29
Белоцерковец
26
Сидоренко
26
Сидоренко
29
Белоцерковец
10
Козак
33
Мысык
33
Мысык
10
Козак
10
7
Козыренко
7
Козыренко
10
99
17
Ситало
17
Ситало
99
4
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
4
Остались в запасе
Верес
Ингулец
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Верес - Ингулец
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Ингулец», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Ингулец»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»