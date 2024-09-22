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  • «Верес» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Верес» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 11:45
Верес
22.09.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Ингулец
65' Д. Кльоц
39' S. Malish 45' В. Виливальд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
2
Максим Смиян
АП
8
Яго Сикейра
АП
99
Луан Кампос
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
3-1-3-3
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
77
Шарай
8
Сикейра
2
Смиян
27
Куция
89
Гайдучик
99
Кампос
4-3-1-2
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
4
20
Волохатый
11
Пятов
10
10
Козак
99
29
Белоцерковец
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
17
Протасевич
27
27
17
Протасевич
27
Куция
8
Кльоц
8
Кльоц
27
Куция
77
Шарай
11
Дахновский
11
Дахновский
77
Шарай
29
Белоцерковец
26
Сидоренко
26
Сидоренко
29
Белоцерковец
10
Козак
33
Мысык
33
Мысык
10
Козак
10
7
Козыренко
7
Козыренко
10
99
17
Ситало
17
Ситало
99
4
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
4
Остались в запасе
Верес
Ингулец
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Верес - Ингулец
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Ингулец», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес»«Ингулец»

«Верес» – «Ингулец» смотреть онлайн 22 сентября

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ингулец Верес
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