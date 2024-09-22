22.09.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
4-1-2-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
5
Ковель
20
Веретило
99
Юдчиц
22
Булмага
77
Кравченко
9
Сенько
6
Гоманов
7
Ровдо
9
Шестюк
4-1-2-2-1
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
55
Аффи
14
Жимо
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
8
Ануфриев
27
Пилецкий
89
Джикия
33
Ибрахим
21
Журавлев
21
Журавлев
33
Ибрахим
9
Шестюк
22
Макась
22
Макась
9
Шестюк
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
Остались в запасе
Ислочь
БАТЭ
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Ислочь - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против БАТЭ, 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – БАТЭ
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»