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  • «Ислочь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Ислочь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 13:50
Ислочь
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
БАТЭ
1' Е. Юдчиц
31' А. Ануфриев 74' Я. Эммануэль Аффи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
5
Ковель
20
Веретило
99
Юдчиц
22
Булмага
77
Кравченко
9
Сенько
6
Гоманов
7
Ровдо
9
Шестюк
4-1-2-2-1
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
55
Аффи
14
Жимо
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
8
Ануфриев
27
Пилецкий
89
Джикия
33
Ибрахим
21
Журавлев
21
Журавлев
33
Ибрахим
9
Шестюк
22
Макась
22
Макась
9
Шестюк
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
Остались в запасе
Ислочь
БАТЭ
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Ислочь - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против БАТЭ, 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – БАТЭ

«Ислочь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Ислочь
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