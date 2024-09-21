21.09.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Реймс
Реймс
4-2-1-2-1
23
Диуф
18
Акьем
4
Кипр
12
Агбаду
20
Бута
5
Манетси
6
Атангана
8
Фофана
11
Накамура
10
Ито
14
Диаките
3-1-1-3-2
39
Сафонов
5
Маркиньос
51
Пачо
4
Бералдо
33
Заир-Эмери
17
Витинья
87
Невеш
14
Дуэ
29
Барколя
9
Муани
7
Кан Ин
8
Фофана
19
Санги
19
Санги
8
Фофана
Хадра
28
де Смет
28
де Смет
Хадра
6
Атангана
10
Теума
10
Теума
6
Атангана
11
Накамура
30
Хадра
30
Хадра
11
Накамура
14
Диаките
19
Салама
19
Салама
14
Диаките
4
Бералдо
25
Мендеш
25
Мендеш
4
Бералдо
17
Витинья
8
Руис
8
Руис
17
Витинья
7
Кан Ин
24
Маюлу
24
Маюлу
7
Кан Ин
14
Дуэ
10
Дембеле
10
Дембеле
14
Дуэ
Остались в запасе
Реймс
ПСЖ
20
Александре Оллеро
ВР
3
Kobi Henry
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Главный тренер
Лука Эльснер
1
Арнау Тенас
ВР
3
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
3
Kobi Henry
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
3
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реймс - ПСЖ
2
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
6
Офсайды
1
1
Количество передач
219
810
Сейвы
3
0
Точность передач %
72
93
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.34
1.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «ПСЖ», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»