Составы команд
Александрия
Александрия
3-3-3-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
5
Калюжный
8
Смирный
31
Шабанов
55
Альвина
6
Ковалец
5
Жеовани
9
Филиппов
2-1-5-2
1
50
13
Шаповал
97
Якимов
44
Банада
19
96
17
18
Дедух
38
27
Остались в запасе
Александрия
Левый берег
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Александрия - Левый берег
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Левого берега», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Левый берег»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»