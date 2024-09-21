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  • «Александрия» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Александрия» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 14:20
Александрия
21.09.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Левый берег
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
5
Жеовани
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
3-3-3-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
5
Калюжный
8
Смирный
31
Шабанов
55
Альвина
6
Ковалец
5
Жеовани
9
Филиппов
2-1-5-2
1
50
13
Шаповал
97
Якимов
44
Банада
19
96
17
18
Дедух
38
27
Остались в запасе
Александрия
Левый берег
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Александрия - Левый берег
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Левого берега», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия»«Левый берег»

«Александрия» – «Левый берег» смотреть онлайн 21 сентября

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Левый берег Александрия
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