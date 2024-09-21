Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Левого берега», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «Fonbet».