15.09.2024, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
4-1-3-1-1
35
Коваль
19
Габышев
88
Яшин
3
Одеойибо
4
Пенчиков
18
Корзун
6
Дарабаев
23
Давид
7
Рейес
89
Чина
14
Машуков
3-2-2-2-1
92
Покатилов
5
Габараев
45
Миладинович
5
Ндиайе
20
Тапалов
11
Эль-Мессауди
7
Цонев
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
19
Габышев
4
Кейлер
4
Кейлер
19
Габышев
7
Рейес
7
Муртазаев
7
Муртазаев
7
Рейес
6
Дарабаев
88
Перцух
88
Перцух
6
Дарабаев
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
20
Тапалов
17
Зуев
17
Зуев
20
Тапалов
7
Цонев
8
Энен
8
Энен
7
Цонев
11
Иванович
7
Жумашев
7
Жумашев
11
Иванович
19
Кошта
99
Эужениу
99
Эужениу
19
Кошта
Остались в запасе
Елимай
Тобол
78
Денис Кавлинов
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Елимай - Тобол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Тобола», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»