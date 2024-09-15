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  • «Елимай» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Елимай» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 13:50
Елимай
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Тобол
10' И. Машуков 89' Н. Корзун
90+4' И. Чесноков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Никита Корзун
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Майком Давид
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЦП
89
Чина
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Давид Энен
ЛВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
4-1-3-1-1
35
Коваль
19
Габышев
88
Яшин
3
Одеойибо
4
Пенчиков
18
Корзун
6
Дарабаев
23
Давид
7
Рейес
89
Чина
14
Машуков
3-2-2-2-1
92
Покатилов
5
Габараев
45
Миладинович
5
Ндиайе
20
Тапалов
11
Эль-Мессауди
7
Цонев
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
19
Габышев
4
Кейлер
4
Кейлер
19
Габышев
7
Рейес
7
Муртазаев
7
Муртазаев
7
Рейес
6
Дарабаев
88
Перцух
88
Перцух
6
Дарабаев
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
20
Тапалов
17
Зуев
17
Зуев
20
Тапалов
7
Цонев
8
Энен
8
Энен
7
Цонев
11
Иванович
7
Жумашев
7
Жумашев
11
Иванович
19
Кошта
99
Эужениу
99
Эужениу
19
Кошта
Остались в запасе
Елимай
Тобол
78
Денис Кавлинов
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Елимай - Тобол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Тобола», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай»«Тобол»

«Елимай» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Елимай
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