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  • «Неман» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Неман» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 19:50
Неман
14.09.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Ислочь
26' Г. Ровдо 43' Г. Ровдо 90+2' А. Бутько
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Белов
22
Пархоменко
20
Садовничий
55
Лаврик
8
Пантя
47
Козлов
33
Карпович
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
3-3-1-2-1
28
Свирский
5
Ковель
20
Веретило
6
Родионов
99
Юдчиц
22
Булмага
33
Ибрахим
9
Сенько
7
Ровдо
6
Гоманов
9
Шестюк
20
Садовничий
24
Якимов
24
Якимов
20
Садовничий
15
Евдокимов
8
Кухарчик
8
Кухарчик
15
Евдокимов
9
Шестюк
70
Бутько
70
Бутько
9
Шестюк
Остались в запасе
Неман
Ислочь
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Неман - Ислочь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Ислочи», 21-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман»«Ислочь»

«Неман» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Неман
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