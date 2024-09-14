14.09.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
3-3-2-1-1
1
Белов
22
Пархоменко
20
Садовничий
55
Лаврик
8
Пантя
47
Козлов
33
Карпович
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
3-3-1-2-1
28
Свирский
5
Ковель
20
Веретило
6
Родионов
99
Юдчиц
22
Булмага
33
Ибрахим
9
Сенько
7
Ровдо
6
Гоманов
9
Шестюк
20
Садовничий
24
Якимов
24
Якимов
20
Садовничий
15
Евдокимов
8
Кухарчик
8
Кухарчик
15
Евдокимов
9
Шестюк
70
Бутько
70
Бутько
9
Шестюк
Остались в запасе
Неман
Ислочь
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Неман - Ислочь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Ислочи», 21-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»