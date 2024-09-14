14.09.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-1-2-1-3
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
70
Кирюханцев
21
Башич
99
Хахлев
8
Дрышлюк
9
Антюх
23
28
Будковский
22
Мичин
3-2-2-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
40
Биловар
2
Вивчаренко
6
Бражко
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
70
Кирюханцев
10
Жуниньо
10
Жуниньо
70
Кирюханцев
99
Хахлев
97
Кораблин
97
Кораблин
99
Хахлев
23
99
Вакула
99
Вакула
23
28
Будковский
45
Ндур
45
Ндур
28
Будковский
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
91
Михайленко
3
Себальос
3
Себальос
91
Михайленко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
Остались в запасе
Заря
Динамо К
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Заря - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Динамо», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»