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  • «Заря» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Заря» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 14:20
Заря
14.09.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
67' В. Буяльский 78' М. Брагару
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
3-1-2-1-3
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
70
Кирюханцев
21
Башич
99
Хахлев
8
Дрышлюк
9
Антюх
23
28
Будковский
22
Мичин
3-2-2-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
40
Биловар
2
Вивчаренко
6
Бражко
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
70
Кирюханцев
10
Жуниньо
10
Жуниньо
70
Кирюханцев
99
Хахлев
97
Кораблин
97
Кораблин
99
Хахлев
23
99
Вакула
99
Вакула
23
28
Будковский
45
Ндур
45
Ндур
28
Будковский
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
91
Михайленко
3
Себальос
3
Себальос
91
Михайленко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
Остались в запасе
Заря
Динамо К
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Заря - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Динамо», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Динамо»

Заря-Динамо Киев смотреть онлайн 14 сентября

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Заря
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