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  • Северная Македония – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Северная Македония – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

10 сентября 2024, 20:35
Северная Македония
10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа C4, 2 тур
2 : 0
Завершен
Армения
70' Э. Барди 78' Б. Миовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
24
Боян Димоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
8
Давид Бабунски
ЦП
22
Исник Алими
ЦП
10
Энис Барди
(К) АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
(К) ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
10
Лукас Зелараян
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
8
Кристиян Трапановски
ЛВ
21
Яни Атанасов
ОП
2
Mario Ilievski
ЦП
23
Redon Kjamili
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
17
Лирим Камили
ПВ
20
Димитар Митровски
ПВ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
5
Давид Давидян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
4-2-3-1
23
Димитриевски
24
Димоски
5
Зайков
3
Ашковски
6
Муслиу
8
Бабунски
22
Алими
11
Чурлинов
7
Эльмас
10
Барди
9
Миовски
3-3-3-1
1
Чанчаревич
4
Арутюнян
2
Калисир
3
Ароян
13
Оганесян
6
Иву
21
Тикнизян
7
Севикян
10
Сперцян
10
Зелараян
17
Ранос
3
Ашковски
25
Манев
25
Манев
3
Ашковски
8
Бабунски
4
Серафимов
4
Серафимов
8
Бабунски
22
Алими
21
Атанасов
21
Атанасов
22
Алими
Камили
18
Костадинов
18
Костадинов
Камили
11
Чурлинов
17
Камили
17
Камили
11
Чурлинов
21
Тикнизян
19
Григорян
19
Григорян
21
Тикнизян
10
Зелараян
18
Арутюнян
18
Арутюнян
10
Зелараян
7
Севикян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
7
Севикян
2
Калисир
14
Манвелян
14
Манвелян
2
Калисир
Остались в запасе
Северная Македония
Армения
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
2
Mario Ilievski
ЦП
23
Redon Kjamili
ЦП
8
Кристиян Трапановски
ЛВ
20
Димитар Митровски
ПВ
Главный тренер
Благоя Милевски
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
26
Арам Хамоян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
2
Mario Ilievski
ЦП
23
Redon Kjamili
ЦП
8
Кристиян Трапановски
ЛВ
20
Димитар Митровски
ПВ
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
26
Арам Хамоян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Благоя Милевски
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Северная Македония - Армения
4
1
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
12
Офсайды
1
4
Количество передач
366
520
Сейвы
7
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
11

Смотреть прямую трансляцию матча Северная Македония против Армении, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Армения

Северная Македония – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Армения Северная Македония
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