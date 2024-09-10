10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа C4, 2 тур
Лига наций, группа C4, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Северная Македония
Северная Македония
4-2-3-1
23
Димитриевски
24
Димоски
5
Зайков
3
Ашковски
6
Муслиу
8
Бабунски
22
Алими
11
Чурлинов
7
Эльмас
10
Барди
9
Миовски
3-3-3-1
1
Чанчаревич
4
Арутюнян
2
Калисир
3
Ароян
13
Оганесян
6
Иву
21
Тикнизян
7
Севикян
10
Сперцян
10
Зелараян
17
Ранос
3
Ашковски
25
Манев
25
Манев
3
Ашковски
8
Бабунски
4
Серафимов
4
Серафимов
8
Бабунски
22
Алими
21
Атанасов
21
Атанасов
22
Алими
Камили
18
Костадинов
18
Костадинов
Камили
11
Чурлинов
17
Камили
17
Камили
11
Чурлинов
21
Тикнизян
19
Григорян
19
Григорян
21
Тикнизян
10
Зелараян
18
Арутюнян
18
Арутюнян
10
Зелараян
7
Севикян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
7
Севикян
2
Калисир
14
Манвелян
14
Манвелян
2
Калисир
Остались в запасе
Северная Македония
Армения
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
2
Mario Ilievski
ЦП
23
Redon Kjamili
ЦП
8
Кристиян Трапановски
ЛВ
20
Димитар Митровски
ПВ
Главный тренер
Благоя Милевски
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
26
Арам Хамоян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
2
Mario Ilievski
ЦП
23
Redon Kjamili
ЦП
8
Кристиян Трапановски
ЛВ
20
Димитар Митровски
ПВ
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
26
Арам Хамоян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Благоя Милевски
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Северная Македония - Армения
4
1
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
12
Офсайды
1
4
Количество передач
366
520
Сейвы
7
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
11
Смотреть прямую трансляцию матча Северная Македония против Армении, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Армения
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»