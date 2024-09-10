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  • «СКА-Хабаровск» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

«СКА-Хабаровск» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

10 сентября 2024, 14:50
СКА-Хабаровск
10.09.2024, вторник, 16:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Чайка
64' Р. Гаджимурадов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
4-2-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
17
Покидышев
53
Журавлев
92
Емельянов
46
Першин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Алиев
4-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
24
Ивашин
10
Бамматгереев
7
Маляров
13
Янов
11
Николаев
19
Руденко
7
Хохлачев
92
Емельянов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
92
Емельянов
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
10
Алиев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Алиев
24
Ивашин
61
Ужгин
61
Ужгин
24
Ивашин
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
7
Хохлачев
9
Козаченко
9
Козаченко
7
Хохлачев
2
Нестеров
80
Арбузов
80
Арбузов
2
Нестеров
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Чайка
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча СКА-Хабаровск - Чайка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Чайки», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Чайка»

«СКА-Хабаровск» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Чайка СКА-Хабаровск
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