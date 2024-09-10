10.09.2024, вторник, 16:00
Россия. Первая лига, 9 тур
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск
4-2-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
17
Покидышев
53
Журавлев
92
Емельянов
46
Першин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Алиев
4-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
24
Ивашин
10
Бамматгереев
7
Маляров
13
Янов
11
Николаев
19
Руденко
7
Хохлачев
92
Емельянов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
92
Емельянов
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
10
Алиев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Алиев
24
Ивашин
61
Ужгин
61
Ужгин
24
Ивашин
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
7
Хохлачев
9
Козаченко
9
Козаченко
7
Хохлачев
2
Нестеров
80
Арбузов
80
Арбузов
2
Нестеров
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Чайка
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча СКА-Хабаровск - Чайка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Чайки», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»