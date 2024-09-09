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  • Черногория – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Черногория – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

9 сентября 2024, 20:35
Черногория
09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B4, 2 тур
1 : 2
Завершен
Уэльс
73' Д. Камай
1' К. Мур 3' Х. Уилсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
4
Милош Брнович
ЦП
10
Стеван Йоветич
(К) ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Уэльс
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Бен Дэвис
(К) ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
9
Льюис Кумас
ЛВ
10
Оливер Купер
АП
8
Харри Уилсон
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Igor Nikić
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
21
Илия Вукотич
ОП
18
Марко Бакич
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
23
Новица Эракович
ЦП
15
Vladimir Perišić
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
4-1-2-3
1
Миятович
2
Вукчевич
15
Шипчич
6
Рубежич
23
Марушич
4
Брнович
18
Камай
16
Йовович
9
Мугоша
9
Крстович
10
Йоветич
3-2-3-1
1
Дарлоу
6
Родон
2
Мефам
5
Ампаду
3
Уильямс
4
Дэвис
8
Уилсон
10
Купер
9
Кумас
13
Мур
2
Вукчевич
3
Радунович
3
Радунович
2
Вукчевич
9
Мугоша
18
Бакич
18
Бакич
9
Мугоша
10
Йоветич
23
Эракович
23
Эракович
10
Йоветич
4
Брнович
20
Осмайич
20
Осмайич
4
Брнович
23
Марушич
4
Вукчевич
4
Вукчевич
23
Марушич
8
Уилсон
10
Рэмзи
10
Рэмзи
8
Уилсон
10
Купер
17
Джеймс
17
Джеймс
10
Купер
13
Мур
18
Харрис
18
Харрис
13
Мур
14
Робертс
11
Джонсон
11
Джонсон
14
Робертс
9
Кумас
19
Томас
19
Томас
9
Кумас
Остались в запасе
Черногория
Уэльс
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Igor Nikić
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
11
Милан Вукотич
ЦП
15
Vladimir Perišić
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
Главный тренер
Роберт Просинечки
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Igor Nikić
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
11
Милан Вукотич
ЦП
15
Vladimir Perišić
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Черногория - Уэльс
2
4
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
12
5
Нарушения
17
10
Офсайды
2
0
Количество передач
352
364
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
8
6

Смотреть прямую трансляцию матча Черногория против Уэльса, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Уэльс

Черногория – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Уэльс Черногория
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