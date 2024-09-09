09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B4, 2 тур
Лига наций, группа B4, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Черногория
Черногория
4-1-2-3
1
Миятович
2
Вукчевич
15
Шипчич
6
Рубежич
23
Марушич
4
Брнович
18
Камай
16
Йовович
9
Мугоша
9
Крстович
10
Йоветич
3-2-3-1
1
Дарлоу
6
Родон
2
Мефам
5
Ампаду
3
Уильямс
4
Дэвис
8
Уилсон
10
Купер
9
Кумас
13
Мур
2
Вукчевич
3
Радунович
3
Радунович
2
Вукчевич
9
Мугоша
18
Бакич
18
Бакич
9
Мугоша
10
Йоветич
23
Эракович
23
Эракович
10
Йоветич
4
Брнович
20
Осмайич
20
Осмайич
4
Брнович
23
Марушич
4
Вукчевич
4
Вукчевич
23
Марушич
8
Уилсон
10
Рэмзи
10
Рэмзи
8
Уилсон
10
Купер
17
Джеймс
17
Джеймс
10
Купер
13
Мур
18
Харрис
18
Харрис
13
Мур
14
Робертс
11
Джонсон
11
Джонсон
14
Робертс
9
Кумас
19
Томас
19
Томас
9
Кумас
Остались в запасе
Черногория
Уэльс
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Igor Nikić
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
11
Милан Вукотич
ЦП
15
Vladimir Perišić
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
Главный тренер
Роберт Просинечки
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Igor Nikić
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
11
Милан Вукотич
ЦП
15
Vladimir Perišić
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Черногория - Уэльс
2
4
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
12
5
Нарушения
17
10
Офсайды
2
0
Количество передач
352
364
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча Черногория против Уэльса, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Уэльс
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»