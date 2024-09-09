09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B3, 2 тур
Лига наций, группа B3, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Словения
Словения
3-2-1-1-3
1
Облак
21
Дркушич
6
Бийол
13
Янжа
23
Брекало
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
17
Млакар
11
Целар
10
Элшник
11
Шешко
4-3-1-2
12
Шацкий
4
Быстров
22
Марочкин
3
Алип
2
Малый
11
Вороговский
20
Оразов
8
Тагыберген
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
10
Самородов
11
Шешко
3
Балковец
3
Балковец
11
Шешко
17
Млакар
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
17
Млакар
23
Брекало
14
Куртич
14
Куртич
23
Брекало
20
Стоянович
7
Иличич
7
Иличич
20
Стоянович
11
Целар
18
Випотник
18
Випотник
11
Целар
2
Малый
6
Касым
6
Касым
2
Малый
4
Быстров
13
Скворцов
13
Скворцов
4
Быстров
20
Оразов
21
Астанов
21
Астанов
20
Оразов
10
Самородов
9
Чесноков
9
Чесноков
10
Самородов
17
Аимбетов
19
Жаксылыков
19
Жаксылыков
17
Аимбетов
Остались в запасе
Словения
Казахстан
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
1
Стас Покатилов
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
6
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
6
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Статистика матча Словения - Казахстан
2
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
11
11
Офсайды
3
0
Количество передач
626
445
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча Словения против Казахстана, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словения – Казахстан
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»