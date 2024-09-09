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  • Словения – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Словения – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

9 сентября 2024, 20:35
Словения
09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B3, 2 тур
3 : 0
Завершен
Казахстан
23' Б. Шешко 28' Б. Шешко 63' Б. Шешко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
(К) ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
17
Ян Млакар
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Беньямин Шешко
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
8
Асхат Тагыберген
(К) ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
6
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
9
Ислам Чесноков
ПВ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Облак
21
Дркушич
6
Бийол
13
Янжа
23
Брекало
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
17
Млакар
11
Целар
10
Элшник
11
Шешко
4-3-1-2
12
Шацкий
4
Быстров
22
Марочкин
3
Алип
2
Малый
11
Вороговский
20
Оразов
8
Тагыберген
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
10
Самородов
11
Шешко
3
Балковец
3
Балковец
11
Шешко
17
Млакар
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
17
Млакар
23
Брекало
14
Куртич
14
Куртич
23
Брекало
20
Стоянович
7
Иличич
7
Иличич
20
Стоянович
11
Целар
18
Випотник
18
Випотник
11
Целар
2
Малый
6
Касым
6
Касым
2
Малый
4
Быстров
13
Скворцов
13
Скворцов
4
Быстров
20
Оразов
21
Астанов
21
Астанов
20
Оразов
10
Самородов
9
Чесноков
9
Чесноков
10
Самородов
17
Аимбетов
19
Жаксылыков
19
Жаксылыков
17
Аимбетов
Остались в запасе
Словения
Казахстан
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
1
Стас Покатилов
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
6
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
6
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Статистика матча Словения - Казахстан
2
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
11
11
Офсайды
3
0
Количество передач
626
445
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча Словения против Казахстана, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словения – Казахстан

Словения – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Казахстан Словения
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