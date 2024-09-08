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  • Хорватия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

Хорватия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

8 сентября 2024, 20:35
Хорватия
08.09.2024, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Польша
52' Л. Модрич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
8
Каспер Урбански
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
7
Матеуш Богуш
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
18
Лука Иванушец
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Польша
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
4-1-2-3
1
Ливакович
19
Соса
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
6
Шутало
17
Сучич
10
Модрич
8
Ковачич
20
Матанович
17
Петкович
20
Пьяца
4-1-2-2-1
1
Скорупски
15
Валюкевич
5
Беднарек
3
Давидович
21
Залевски
8
Урбански
10
Зелински
7
Богуш
20
Шиманьски
7
Каминьски
9
Левандовски
17
Сучич
21
Сучич
21
Сучич
17
Сучич
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
19
Соса
14
Перишич
14
Перишич
19
Соса
17
Петкович
9
Крамарич
9
Крамарич
17
Петкович
20
Матанович
11
Будимир
11
Будимир
20
Матанович
20
Шиманьски
16
Пиотровски
16
Пиотровски
20
Шиманьски
8
Урбански
8
Модер
8
Модер
8
Урбански
10
Зелински
6
Слиш
6
Слиш
10
Зелински
7
Каминьски
19
Франковски
19
Франковски
7
Каминьски
7
Богуш
11
Свидерски
11
Свидерски
7
Богуш
Остались в запасе
Хорватия
Польша
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Златко Далич
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Остались в запасе
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Михал Пробеж
Статистика матча Хорватия - Польша
5
1
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
11
Офсайды
2
2
Количество передач
618
405
Сейвы
2
5
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
13
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
11
4

Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Польши, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Польша

Хорватия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Польша Хорватия
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