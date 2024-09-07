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  • Армения – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Армения – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

7 сентября 2024, 17:50
Армения
07.09.2024, суббота, 19:00
Лига наций, группа C4, 1 тур
4 : 1
Завершен
Латвия
6' В. Бичахчян 35' К. Дубра (АГ) 48' Л. Зелараян 86' Э. Сперцян
9' Г. Арутюнян (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
(К) ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
Главный тренер
Александр Петраков
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
6
Кристерс Тоберс
(К) ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Армения
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
7
Эдгар Севикян
ПВ
5
Давид Давидян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Латвия
12
Френкс Оролс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
8
Ренарс Варславанс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
19
Марко Регза
ЦФ
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
3-3-1-3
1
Чанчаревич
4
Арутюнян
3
Ароян
2
Калисир
21
Тикнизян
6
Иву
13
Оганесян
23
Бичахчян
9
Серобян
10
Зелараян
10
Сперцян
2-5-2-2
23
Матревикс
13
Юрковскис
4
Дубра
7
Дашкевичс
22
Савельевс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
6
Тоберс
16
Яунземс
10
Вапне
20
Ульдрикис
14
Цыганик
2
Калисир
2
Мурадян
2
Мурадян
2
Калисир
23
Бичахчян
7
Севикян
7
Севикян
23
Бичахчян
10
Зелараян
17
Ранос
17
Ранос
10
Зелараян
4
Дубра
2
Балодис
2
Балодис
4
Дубра
16
Яунземс
11
Савалниекс
11
Савалниекс
16
Яунземс
10
Икаунекс
8
Варславанс
8
Варславанс
10
Икаунекс
7
Дашкевичс
9
Гутковскис
9
Гутковскис
7
Дашкевичс
Остались в запасе
Армения
Латвия
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
12
Френкс Оролс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
19
Марко Регза
ЦФ
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
12
Френкс Оролс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
19
Марко Регза
ЦФ
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Армения - Латвия
1
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
14
Офсайды
0
1
Количество передач
552
373
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Латвии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Латвия

Армения – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Латвия Армения
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