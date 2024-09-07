07.09.2024, суббота, 19:00
Лига наций, группа C4, 1 тур
Лига наций, группа C4, 1 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Армения
Латвия
Армения
3-3-1-3
1
Чанчаревич
4
Арутюнян
3
Ароян
2
Калисир
21
Тикнизян
6
Иву
13
Оганесян
23
Бичахчян
9
Серобян
10
Зелараян
10
Сперцян
2-5-2-2
23
Матревикс
13
Юрковскис
4
Дубра
7
Дашкевичс
22
Савельевс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
6
Тоберс
16
Яунземс
10
Вапне
20
Ульдрикис
14
Цыганик
2
Калисир
2
Мурадян
2
Мурадян
2
Калисир
23
Бичахчян
7
Севикян
7
Севикян
23
Бичахчян
10
Зелараян
17
Ранос
17
Ранос
10
Зелараян
4
Дубра
2
Балодис
2
Балодис
4
Дубра
16
Яунземс
11
Савалниекс
11
Савалниекс
16
Яунземс
10
Икаунекс
8
Варславанс
8
Варславанс
10
Икаунекс
7
Дашкевичс
9
Гутковскис
9
Гутковскис
7
Дашкевичс
Остались в запасе
Армения
Латвия
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
12
Френкс Оролс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
19
Марко Регза
ЦФ
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
12
Френкс Оролс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
19
Марко Регза
ЦФ
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Армения - Латвия
1
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
14
Офсайды
0
1
Количество передач
552
373
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Латвии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Латвия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»