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  • Уэльс – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2024

Уэльс – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2024

6 сентября 2024, 20:35
Уэльс
06.09.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа B4, 1 тур
0 : 0
Завершен
Турция
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Джордан Джеймс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
(К) ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Крейг Беллами
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
22
Каан Айхан
(К) ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
9
Льюис Кумас
ЛВ
18
Марк Харрис
ЦП
16
Чарли Крю
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
10
Оливер Купер
АП
16
Рубин Колуилл
АП
13
Киффер Мур
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Умут Найир
ЦФ
3-2-2-3
12
Уорд
14
Робертс
5
Ампаду
6
Родон
4
Дэвис
3
Уильямс
17
Джеймс
10
Рэмзи
11
Джонсон
19
Томас
8
Уилсон
3-2-2-2-1
1
Гюнок
22
Айхан
14
Бартакжи
4
Сеюнджу
2
Челик
18
Мюлдюр
16
Юкшек
6
Кекчю
10
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
17
Джеймс
10
Купер
10
Купер
17
Джеймс
19
Томас
9
Кумас
9
Кумас
19
Томас
10
Рэмзи
13
Мур
13
Мур
10
Рэмзи
2
Челик
4
Топджу
4
Топджу
2
Челик
16
Юкшек
5
Йокушлу
5
Йокушлу
16
Юкшек
6
Кекчю
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
6
Кекчю
10
Гюлер
10
Кахведжи
10
Кахведжи
10
Гюлер
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
Остались в запасе
Уэльс
Турция
21
Адам Дэвис
ВР
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
16
Чарли Крю
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Крейг Беллами
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
16
Чарли Крю
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Уэльс - Турция
2
1
5
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
20
Офсайды
4
3
Количество передач
602
300
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0

Смотреть прямую трансляцию матча Уэльс против Турции, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс – Турция

Уэльс – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Турция Уэльс
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