Составы команд
Уэльс
Уэльс
3-2-2-3
12
Уорд
14
Робертс
5
Ампаду
6
Родон
4
Дэвис
3
Уильямс
17
Джеймс
10
Рэмзи
11
Джонсон
19
Томас
8
Уилсон
3-2-2-2-1
1
Гюнок
22
Айхан
14
Бартакжи
4
Сеюнджу
2
Челик
18
Мюлдюр
16
Юкшек
6
Кекчю
10
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
17
Джеймс
10
Купер
10
Купер
17
Джеймс
19
Томас
9
Кумас
9
Кумас
19
Томас
10
Рэмзи
13
Мур
13
Мур
10
Рэмзи
2
Челик
4
Топджу
4
Топджу
2
Челик
16
Юкшек
5
Йокушлу
5
Йокушлу
16
Юкшек
6
Кекчю
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
6
Кекчю
10
Гюлер
10
Кахведжи
10
Кахведжи
10
Гюлер
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
Остались в запасе
Уэльс
Турция
21
Адам Дэвис
ВР
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
16
Чарли Крю
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Крейг Беллами
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
16
Чарли Крю
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Уэльс - Турция
2
1
5
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
20
Офсайды
4
3
Количество передач
602
300
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Смотреть прямую трансляцию матча Уэльс против Турции, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс – Турция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»