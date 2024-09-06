Составы команд
Казахстан
Казахстан
4-3-2-1
12
Шацкий
6
Касым
22
Марочкин
3
Алип
4
Быстров
20
Оразов
8
Тагыберген
11
Вороговский
19
Зайнутдинов
9
Чесноков
17
Аимбетов
4-1-1-2-2
1
Нюланд
14
Рюэрсон
4
Эстигард
21
Ханше-Ольсен
5
Вольфе
6
Берг
19
Майре
10
Эдегор
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
20
Оразов
6
Абикен
6
Абикен
20
Оразов
9
Чесноков
21
Астанов
21
Астанов
9
Чесноков
17
Аимбетов
10
Самородов
10
Самородов
17
Аимбетов
19
Зайнутдинов
19
Каримов
19
Каримов
19
Зайнутдинов
6
Берг
8
Берге
8
Берге
6
Берг
7
Серлот
19
Доннум
19
Доннум
7
Серлот
20
Нуса
23
23
20
Нуса
19
Майре
11
Ларсен
11
Ларсен
19
Майре
Остались в запасе
Казахстан
Норвегия
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
9
Бауржан Исламхан
АП
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
15
Сондре Лангас
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
9
Бауржан Исламхан
АП
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
15
Сондре Лангас
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Казахстан - Норвегия
4
1
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
12
Нарушения
12
9
Офсайды
3
0
Количество передач
272
649
Сейвы
2
0
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан против Норвегии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан – Норвегия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»