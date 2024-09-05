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  • Шотландия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Шотландия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

5 сентября 2024, 20:35
Шотландия
05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа A1, 1 тур
2 : 3
Завершен
Польша
46' Б. Гилмор 76' С. Мактоминей
8' С. Шиманьски 44' Р. Левандовски (П) 90+7' Н. Залевски (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Польша
1
Марцин Булка
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
8
Каспер Урбански
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Шотландия
21
Зандер Кларк
ВР
12
Джон МакКракен
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
20
Райан Галд
АП
17
Бен Доук
ПВ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
20
Томми Конвей
ЦФ
Польша
22
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
4-4-1-1
1
Ганн
3
Робертсон
5
Хэнли
16
Маккена
22
Ролстон
8
Гилмор
7
МакГинн
4
Мактоминей
23
МакЛин
11
Кристи
9
Дайкс
4-1-1-2-2
1
Булка
5
Беднарек
3
Давидович
14
Кивиор
21
Залевски
8
Урбански
10
Зелински
20
Шиманьски
19
Франковски
9
Левандовски
23
Пентек
8
Гилмор
18
Морган
18
Морган
8
Гилмор
11
Кристи
20
Галд
20
Галд
11
Кристи
23
МакЛин
17
Доук
17
Доук
23
МакЛин
9
Дайкс
20
Шенклэнд
20
Шенклэнд
9
Дайкс
14
Кивиор
15
Валюкевич
15
Валюкевич
14
Кивиор
23
Пентек
16
Пиотровски
16
Пиотровски
23
Пентек
20
Шиманьски
6
Слиш
6
Слиш
20
Шиманьски
10
Зелински
8
Модер
8
Модер
10
Зелински
9
Левандовски
16
Букса
16
Букса
9
Левандовски
Остались в запасе
Шотландия
Польша
21
Зандер Кларк
ВР
12
Джон МакКракен
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
20
Томми Конвей
ЦФ
22
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Остались в запасе
21
Зандер Кларк
ВР
12
Джон МакКракен
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
20
Томми Конвей
ЦФ
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Статистика матча Шотландия - Польша
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
18
Офсайды
1
2
Количество передач
568
399
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча Шотландия против Польши, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Польша

Шотландия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Польша Шотландия
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