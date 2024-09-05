05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа A1, 1 тур
Лига наций, группа A1, 1 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Шотландия
Шотландия
4-4-1-1
1
Ганн
3
Робертсон
5
Хэнли
16
Маккена
22
Ролстон
8
Гилмор
7
МакГинн
4
Мактоминей
23
МакЛин
11
Кристи
9
Дайкс
4-1-1-2-2
1
Булка
5
Беднарек
3
Давидович
14
Кивиор
21
Залевски
8
Урбански
10
Зелински
20
Шиманьски
19
Франковски
9
Левандовски
23
Пентек
8
Гилмор
18
Морган
18
Морган
8
Гилмор
11
Кристи
20
Галд
20
Галд
11
Кристи
23
МакЛин
17
Доук
17
Доук
23
МакЛин
9
Дайкс
20
Шенклэнд
20
Шенклэнд
9
Дайкс
14
Кивиор
15
Валюкевич
15
Валюкевич
14
Кивиор
23
Пентек
16
Пиотровски
16
Пиотровски
23
Пентек
20
Шиманьски
6
Слиш
6
Слиш
20
Шиманьски
10
Зелински
8
Модер
8
Модер
10
Зелински
9
Левандовски
16
Букса
16
Букса
9
Левандовски
Остались в запасе
Шотландия
Польша
21
Зандер Кларк
ВР
12
Джон МакКракен
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
20
Томми Конвей
ЦФ
22
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Остались в запасе
21
Зандер Кларк
ВР
12
Джон МакКракен
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
20
Томми Конвей
ЦФ
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Статистика матча Шотландия - Польша
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
18
Офсайды
1
2
Количество передач
568
399
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча Шотландия против Польши, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Польша
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»