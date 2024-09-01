01.09.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-3-2
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
11
Тель
4-3-2-1
21
Мюллер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
34
Рехль
20
Доан
32
Грифо
20
Адаму
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
10
Мусиала
27
Лаймер
27
Лаймер
10
Мусиала
2
Упамекано
27
Горецка
27
Горецка
2
Упамекано
11
Тель
21
Коман
21
Коман
11
Тель
17
Олисе
13
Мюллер
13
Мюллер
17
Олисе
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
17
Кюблер
43
Огбус
43
Огбус
17
Кюблер
32
Грифо
7
Салаи
7
Салаи
32
Грифо
34
Рехль
8
Динкчи
8
Динкчи
34
Рехль
6
Остерхаге
9
Хелер
9
Хелер
6
Остерхаге
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
12
Офсайды
1
0
Количество передач
705
347
Сейвы
3
1
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.65
1.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Фрайбурга», 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Кривбасс».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»