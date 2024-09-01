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  • «Кривбасс» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Кривбасс» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 16:50
Кривбасс
16.04.2025, среда, 14:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
85' Е. Твердохлеб
40' Т. Степаненко 62' Кевин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
23
Иван Дибанго
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
9
Егор Твердохлеб
АП
8
Маттео Аморосо
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-3-1-2
30
Клищук
23
Дибанго
14
Драмбаев
3
Романчук
17
Кузик
8
Бизимана
25
Бандейра
11
Вакулко
14
Лунев
7
Соса
4-1-2-2-1
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
27
Степаненко
10
Педриньо
8
Крыськив
10
Судаков
7
Эгиналдо
14
Сикан
14
Драмбаев
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
14
Драмбаев
14
Лунев
7
Микитишин
7
Микитишин
14
Лунев
31
Ризнык
23
Фесюн
23
Фесюн
31
Ризнык
14
Сикан
19
Бондаренко
19
Бондаренко
14
Сикан
8
Крыськив
11
Кевин
11
Кевин
8
Крыськив
Остались в запасе
Кривбасс
Шахтер
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Остались в запасе
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Кривбасс - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Шахтера», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Шахтер»

«Кривбасс» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Кривбасс
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