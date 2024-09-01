16.04.2025, среда, 14:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
3-3-1-2
30
Клищук
23
Дибанго
14
Драмбаев
3
Романчук
17
Кузик
8
Бизимана
25
Бандейра
11
Вакулко
14
Лунев
7
Соса
4-1-2-2-1
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
27
Степаненко
10
Педриньо
8
Крыськив
10
Судаков
7
Эгиналдо
14
Сикан
14
Драмбаев
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
14
Драмбаев
14
Лунев
7
Микитишин
7
Микитишин
14
Лунев
31
Ризнык
23
Фесюн
23
Фесюн
31
Ризнык
14
Сикан
19
Бондаренко
19
Бондаренко
14
Сикан
8
Крыськив
11
Кевин
11
Кевин
8
Крыськив
Остались в запасе
Кривбасс
Шахтер
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Остались в запасе
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Кривбасс - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Шахтера», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Шахтер»
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Источник: «Бомбардир»