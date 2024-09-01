01.09.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-2-2-2
1
Сивера
3
Санчес
5
Абкар
15
Седлар
14
Теналья
8
Бланко
18
Гуриди
17
Конечны
7
Висенте
19
Стоичков
19
Кике
3-2-3-2
24
Силлессен
35
Мармоль
26
Маккена
4
Суарес
20
Кампанья
14
Муньос
17
Росада
20
Родригес
14
Фустер
17
Мата
9
МакБарни
19
Стоичков
6
Гевара
6
Гевара
19
Стоичков
7
Висенте
15
Ромеро
15
Ромеро
7
Висенте
18
Гуриди
12
Новоа
12
Новоа
18
Гуриди
17
Конечны
77
Мартин
77
Мартин
17
Конечны
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
17
Росада
2
Парк
2
Парк
17
Росада
20
Кампанья
12
Лойодиче
12
Лойодиче
20
Кампанья
14
Фустер
10
Молейро
10
Молейро
14
Фустер
17
Мата
19
Рамирес
19
Рамирес
17
Мата
20
Родригес
22
Кардона
22
Кардона
20
Родригес
Остались в запасе
Алавес
Лас-Пальмас
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
31
Víctor Puig
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
31
Víctor Puig
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Алавес - Лас-Пальмас
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
9
Офсайды
1
0
Количество передач
239
601
Сейвы
6
3
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Лас-Пальмас», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»