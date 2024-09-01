01.09.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
3-1-2-3-1
1
Эррера
24
Катена
22
Бойомо
12
Аресо
6
Торро
10
Орос
7
Монкайола
14
Гарсия
15
Сарагоса
23
Бретонес
17
Будимир
3-5-2
25
Вильяр
20
Родригес
30
Мингеса
23
Домингес
16
Жаилсон
8
Бельтран
6
Мориба
19
Сведберг
23
Альварес
7
Иглесиас
10
Аспас
15
Сарагоса
7
Пенья
7
Пенья
15
Сарагоса
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
14
Гарсия
7
Бенито
7
Бенито
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
23
Домингес
15
Старфельт
15
Старфельт
23
Домингес
6
Мориба
5
Сотело
5
Сотело
6
Мориба
8
Бельтран
23
Родригес
23
Родригес
8
Бельтран
19
Сведберг
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Сведберг
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Осасуна
Сельта
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Cesar Fernandez
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Cesar Fernandez
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Осасуна - Сельта
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
19
10
Офсайды
2
3
Количество передач
449
461
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Сельты», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»