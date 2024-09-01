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  • «Осасуна» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Осасуна» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 16:50
Осасуна
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
3 : 2
Завершен
Сельта
21' Э. Бойомо 45' К. Домингес (АГ) 62' А. Бретонес
29' Б. Иглесиас 90+1' М. Гомес (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Сельта
13
Cesar Fernandez
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Эррера
24
Катена
22
Бойомо
12
Аресо
6
Торро
10
Орос
7
Монкайола
14
Гарсия
15
Сарагоса
23
Бретонес
17
Будимир
3-5-2
25
Вильяр
20
Родригес
30
Мингеса
23
Домингес
16
Жаилсон
8
Бельтран
6
Мориба
19
Сведберг
23
Альварес
7
Иглесиас
10
Аспас
15
Сарагоса
7
Пенья
7
Пенья
15
Сарагоса
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
14
Гарсия
7
Бенито
7
Бенито
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
23
Домингес
15
Старфельт
15
Старфельт
23
Домингес
6
Мориба
5
Сотело
5
Сотело
6
Мориба
8
Бельтран
23
Родригес
23
Родригес
8
Бельтран
19
Сведберг
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Сведберг
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Осасуна
Сельта
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Cesar Fernandez
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Cesar Fernandez
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Осасуна - Сельта
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
19
10
Офсайды
2
3
Количество передач
449
461
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Сельты», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Сельта»

«Осасуна» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Осасуна
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