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  • «Жетысу» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Жетысу» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 14:50
Жетысу
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Туран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
7
Динмухамед Караман
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
5
Санжар Сатанов
ЦП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Жетысу
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
55
Meik Karwot
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
27
S. Taipi
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
7
Plarent Fejzaj
ЦП
23
Берик Шайхов
ЦФ
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
4
Чадунели
3
Чарльстон
5
Орынбасар
23
Балтабеков
3
Даиров
67
Калмырза
8
Шрамченко
7
Мужиков
7
Караман
88
Болов
2-1-2-3-2
16
Василючек
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
5
Сатанов
10
70
Яколиш
24
Чучкич
13
Киреенко
19
9
Архипов
3
Даиров
19
Кучинский
19
Кучинский
3
Даиров
8
Шрамченко
9
Чогадзе
9
Чогадзе
8
Шрамченко
88
Болов
9
Жумабек
9
Жумабек
88
Болов
19
28
Хаджиев
28
Хаджиев
19
70
Яколиш
77
Сулей
77
Сулей
70
Яколиш
Остались в запасе
Жетысу
Туран
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
55
Meik Karwot
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
78
Тимурбек Закиров
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
7
Plarent Fejzaj
ЦП
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
55
Meik Karwot
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
7
Plarent Fejzaj
ЦП
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Жетысу - Туран
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Турана», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Туран»

«Жетысу» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Туран Жетысу
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