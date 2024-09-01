Составы команд
Жетысу
Жетысу
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
4
Чадунели
3
Чарльстон
5
Орынбасар
23
Балтабеков
3
Даиров
67
Калмырза
8
Шрамченко
7
Мужиков
7
Караман
88
Болов
2-1-2-3-2
16
Василючек
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
5
Сатанов
10
70
Яколиш
24
Чучкич
13
Киреенко
19
9
Архипов
3
Даиров
19
Кучинский
19
Кучинский
3
Даиров
8
Шрамченко
9
Чогадзе
9
Чогадзе
8
Шрамченко
88
Болов
9
Жумабек
9
Жумабек
88
Болов
19
28
Хаджиев
28
Хаджиев
19
70
Яколиш
77
Сулей
77
Сулей
70
Яколиш
Остались в запасе
Жетысу
Туран
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
55
Meik Karwot
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
78
Тимурбек Закиров
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
7
Plarent Fejzaj
ЦП
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
55
Meik Karwot
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
7
Plarent Fejzaj
ЦП
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Жетысу - Туран
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Турана», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Туран»
- Матч можно посмотреть на сайте «QFL».
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Источник: «Бомбардир»