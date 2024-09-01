Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Левого берега», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Матч будет транслировать «Bettery».