01.09.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
4-1-3-2
23
5
Шевченко
33
Гончаренко
3
Вовченко
71
Гакман
7
Степанюк
77
Шарай
8
Сикейра
11
Дахновский
89
Гайдучик
27
Куция
4-5-1
1
2
Соколов
50
3
13
Шаповал
96
14
44
Банада
19
18
Дедух
38
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
27
Куция
8
Кльоц
8
Кльоц
27
Куция
11
Дахновский
2
Смиян
2
Смиян
11
Дахновский
96
25
Косовский
25
Косовский
96
44
Банада
29
Приходько
29
Приходько
44
Банада
19
11
11
19
14
26
26
14
10
10
Остались в запасе
Верес
Левый берег
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
97
Андрей Якимов
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
97
Андрей Якимов
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Верес - Левый берег
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Левого берега», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Левый берег»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»