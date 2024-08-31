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  • «Леганес» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Леганес» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 21:20
Леганес
31.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Мальорка
43' Д. Родригес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хулиан Чикко
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-1-1-1-3
12
Сориано
15
Эрнандес
55
Гонсалес
23
Саэнс
2
Альтимира
13
Тапиа
5
Брашанац
14
Родригес
16
Эль-Хаддади
19
Раба
9
Гарсия
4-1-1-2-2
1
Грейф
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
3
Латорре
11
Кошта
8
Морланес
29
Асано
14
Родригес
27
Доменек
19
Мурики
16
Эль-Хаддади
15
Франкеса
15
Франкеса
16
Эль-Хаддади
2
Альтимира
19
Розье
19
Розье
2
Альтимира
13
Тапиа
91
Нею
91
Нею
13
Тапиа
14
Родригес
8
Сиссе
8
Сиссе
14
Родригес
19
Раба
19
Крус
19
Крус
19
Раба
15
Эрнандес
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
15
Эрнандес
3
Латорре
22
Мохика
22
Мохика
3
Латорре
8
Морланес
3
Копете
3
Копете
8
Морланес
14
Родригес
8
Маскарель
8
Маскарель
14
Родригес
24
Маффео
6
Санчес
6
Санчес
24
Маффео
27
Доменек
23
Наварро
23
Наварро
27
Доменек
29
Асано
10
Дардер
10
Дардер
29
Асано
Остались в запасе
Леганес
Мальорка
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Леганес - Мальорка
1
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
17
Офсайды
3
0
Количество передач
473
400
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Мальорки», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес»«Мальорка»

«Леганес» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера
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