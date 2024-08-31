31.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
4-1-1-1-3
12
Сориано
15
Эрнандес
55
Гонсалес
23
Саэнс
2
Альтимира
13
Тапиа
5
Брашанац
14
Родригес
16
Эль-Хаддади
19
Раба
9
Гарсия
4-1-1-2-2
1
Грейф
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
3
Латорре
11
Кошта
8
Морланес
29
Асано
14
Родригес
27
Доменек
19
Мурики
16
Эль-Хаддади
15
Франкеса
15
Франкеса
16
Эль-Хаддади
2
Альтимира
19
Розье
19
Розье
2
Альтимира
13
Тапиа
91
Нею
91
Нею
13
Тапиа
14
Родригес
8
Сиссе
8
Сиссе
14
Родригес
19
Раба
19
Крус
19
Крус
19
Раба
15
Эрнандес
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
15
Эрнандес
3
Латорре
22
Мохика
22
Мохика
3
Латорре
8
Морланес
3
Копете
3
Копете
8
Морланес
14
Родригес
8
Маскарель
8
Маскарель
14
Родригес
24
Маффео
6
Санчес
6
Санчес
24
Маффео
27
Доменек
23
Наварро
23
Наварро
27
Доменек
29
Асано
10
Дардер
10
Дардер
29
Асано
Остались в запасе
Леганес
Мальорка
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Леганес - Мальорка
1
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
17
Офсайды
3
0
Количество передач
473
400
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Мальорки», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»