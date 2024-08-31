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  • «Эспаньол» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Эспаньол» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 19:05
Эспаньол
31.08.2024, суббота, 20:15
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
8' К. Ромеро 90+6' А. Велис
4' А. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гарсия
5
Оливан
20
Калеро
15
Кумбула
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
20
Грагера
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Велис
4-2-3-1
25
Карденас
17
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
18
Эспино
23
Валентин
8
Лопес
23
Эмбарба
19
де Фрутос
18
Гарсия
10
Камельо
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
20
Калеро
21
Гомес
21
Гомес
20
Калеро
20
Грагера
18
Агуадо
18
Агуадо
20
Грагера
5
Оливан
7
Кардона
7
Кардона
5
Оливан
7
Пуадо
9
Чеддира
9
Чеддира
7
Пуадо
18
Эспино
29
Чаваррия
29
Чаваррия
18
Эспино
10
Камельо
20
Баллиу
20
Баллиу
10
Камельо
18
Гарсия
6
Сисс
6
Сисс
18
Гарсия
8
Лопес
11
Нтека
11
Нтека
8
Лопес
19
де Фрутос
7
Палазон
7
Палазон
19
де Фрутос
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Аугусто Баталья
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Остались в запасе
13
Аугусто Баталья
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
3
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
14
16
Офсайды
0
2
Количество передач
354
393
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Райо Вальекано», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 20:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Райо Вальекано»

«Эспаньол» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Эспаньол
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