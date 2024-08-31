31.08.2024, суббота, 20:15
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-2-1
1
Гарсия
5
Оливан
20
Калеро
15
Кумбула
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
20
Грагера
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Велис
4-2-3-1
25
Карденас
17
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
18
Эспино
23
Валентин
8
Лопес
23
Эмбарба
19
де Фрутос
18
Гарсия
10
Камельо
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
20
Калеро
21
Гомес
21
Гомес
20
Калеро
20
Грагера
18
Агуадо
18
Агуадо
20
Грагера
5
Оливан
7
Кардона
7
Кардона
5
Оливан
7
Пуадо
9
Чеддира
9
Чеддира
7
Пуадо
18
Эспино
29
Чаваррия
29
Чаваррия
18
Эспино
10
Камельо
20
Баллиу
20
Баллиу
10
Камельо
18
Гарсия
6
Сисс
6
Сисс
18
Гарсия
8
Лопес
11
Нтека
11
Нтека
8
Лопес
19
де Фрутос
7
Палазон
7
Палазон
19
де Фрутос
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Аугусто Баталья
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Остались в запасе
13
Аугусто Баталья
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
3
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
14
16
Офсайды
0
2
Количество передач
354
393
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Райо Вальекано», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»