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  • «Витебск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Витебск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 17:50
Витебск
31.08.2024, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Неман
23' Л. Гвет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Харитонов
23
Наумов
22
Егоров
24
Маглуар
4
Скитов
30
Башилов
22
Скибский
7
Лисовский
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
4-1-2-1-2
1
Белов
90
Космынин
33
Карпович
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
80
Гвет
55
Гирс
8
Мосесов
8
Мосесов
55
Гирс
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
9
Теверов
14
Червяков
14
Червяков
9
Теверов
17
Зубович
46
Легчилин
46
Легчилин
17
Зубович
15
Евдокимов
24
Якимов
24
Якимов
15
Евдокимов
Остались в запасе
Витебск
Неман
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Витебск - Неман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Немана», 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск»«Неман»

Витебск-Неман смотреть онлайн 31 августа

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Витебск
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