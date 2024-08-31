31.08.2024, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Витебск
Витебск
4-1-2-1-2
12
Харитонов
23
Наумов
22
Егоров
24
Маглуар
4
Скитов
30
Башилов
22
Скибский
7
Лисовский
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
4-1-2-1-2
1
Белов
90
Космынин
33
Карпович
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
80
Гвет
55
Гирс
8
Мосесов
8
Мосесов
55
Гирс
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
9
Теверов
14
Червяков
14
Червяков
9
Теверов
17
Зубович
46
Легчилин
46
Легчилин
17
Зубович
15
Евдокимов
24
Якимов
24
Якимов
15
Евдокимов
Остались в запасе
Витебск
Неман
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Витебск - Неман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Немана», 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Неман»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Беларусь 5»
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»