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  • «Актобе» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Актобе» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 16:50
Актобе
31.08.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Елимай
3' А. Касым (П)
31' С. Одеойибо 53' А. Дарабаев 90+4' Р. Муртазаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
5
Леонель Струмия
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
18
Никита Корзун
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Майком Давид
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЦП
89
Чина
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
3-1-2-3-1
30
Шацкий
5
Вэтэжелу
15
Кики
6
Касым
5
Струмия
4
Уче
99
Гондола
18
Жан
21
Севальос
3
Бессмертный
77
Ромеро
4-1-3-1-1
35
Коваль
19
Габышев
3
Одеойибо
88
Яшин
4
Пенчиков
18
Корзун
6
Дарабаев
23
Давид
7
Рейес
89
Чина
14
Машуков
21
Севальос
80
Кенесов
80
Кенесов
21
Севальос
99
Гондола
10
Умаев
10
Умаев
99
Гондола
7
Рейес
7
Муртазаев
7
Муртазаев
7
Рейес
89
Чина
88
Перцух
88
Перцух
89
Чина
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
Остались в запасе
Актобе
Елимай
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Актобе - Елимай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Елимая», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе»«Елимай»

«Актобе» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Актобе
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