31.08.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
3-1-2-3-1
30
Шацкий
5
Вэтэжелу
15
Кики
6
Касым
5
Струмия
4
Уче
99
Гондола
18
Жан
21
Севальос
3
Бессмертный
77
Ромеро
4-1-3-1-1
35
Коваль
19
Габышев
3
Одеойибо
88
Яшин
4
Пенчиков
18
Корзун
6
Дарабаев
23
Давид
7
Рейес
89
Чина
14
Машуков
21
Севальос
80
Кенесов
80
Кенесов
21
Севальос
99
Гондола
10
Умаев
10
Умаев
99
Гондола
7
Рейес
7
Муртазаев
7
Муртазаев
7
Рейес
89
Чина
88
Перцух
88
Перцух
89
Чина
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
Остались в запасе
Актобе
Елимай
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Актобе - Елимай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Елимая», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport +».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»