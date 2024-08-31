31.08.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
4-2-1-2-1
92
Покатилов
3
Асранкулов
45
Миладинович
5
Ндиайе
5
Габараев
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
3-1-3-2-1
1
Хаткевич
2
Адамбаев
26
Керимжанов
18
Степанов
55
Нойок
63
Олимзода
34
Новак
21
Жагоров
16
Крисиума
7
Стасевич
14
Сигневич
10
Мосиашвили
17
Зуев
17
Зуев
10
Мосиашвили
19
Кошта
99
Эужениу
99
Эужениу
19
Кошта
Барбоза
4
Жумаханов
4
Жумаханов
Барбоза
55
Нойок
10
Джуматов
10
Джуматов
55
Нойок
7
Стасевич
7
Тоиров
7
Тоиров
7
Стасевич
Остались в запасе
Тобол
Атырау
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Тобол - Атырау
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Атырау», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport +».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»