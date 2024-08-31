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  • «Тобол» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Тобол» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 14:50
Тобол
31.08.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Атырау
71' И. Чесноков
12' Н. Сигневич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
16
Матеус Крисиума
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Атырау
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
10
Ринат Джуматов
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
4-2-1-2-1
92
Покатилов
3
Асранкулов
45
Миладинович
5
Ндиайе
5
Габараев
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
3-1-3-2-1
1
Хаткевич
2
Адамбаев
26
Керимжанов
18
Степанов
55
Нойок
63
Олимзода
34
Новак
21
Жагоров
16
Крисиума
7
Стасевич
14
Сигневич
10
Мосиашвили
17
Зуев
17
Зуев
10
Мосиашвили
19
Кошта
99
Эужениу
99
Эужениу
19
Кошта
Барбоза
4
Жумаханов
4
Жумаханов
Барбоза
55
Нойок
10
Джуматов
10
Джуматов
55
Нойок
7
Стасевич
7
Тоиров
7
Тоиров
7
Стасевич
Остались в запасе
Тобол
Атырау
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Тобол - Атырау
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Атырау», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол»«Атырау»

«Тобол» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Тобол
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