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  • «Гомель» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

«Гомель» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

30 августа 2024, 19:35
Гомель
30.08.2024, пятница, 20:45
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сморгонь
9' Е. Чаговец
15' М. Дуксо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
37
Роман Давискиба
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
9
Илья Грищенко
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
5
Павел Селезнев
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
4-1-3-2
44
Клещук
4
Ращеня
16
Заяц
3
Чаговец
15
Яцкевич
42
Абдуллахи
37
Давискиба
17
Потапенко
2
Рылач
11
Эффаге
8
Ермакович
3-2-2-3
1
Новичков
25
Туре
72
Аскаров
50
Шалашников
66
Камара
30
Лихтин
7
Левковец
27
Гаевой
9
Леонович
17
Дуксо
19
Гиберо
37
Давискиба
30
Трояков
30
Трояков
37
Давискиба
17
Потапенко
9
Грищенко
9
Грищенко
17
Потапенко
8
Ермакович
11
Антилевский
11
Антилевский
8
Ермакович
72
Аскаров
27
Тишко
27
Тишко
72
Аскаров
7
Левковец
2
Бамба
2
Бамба
7
Левковец
27
Гаевой
11
Далидович
11
Далидович
27
Гаевой
9
Леонович
23
Горбач
23
Горбач
9
Леонович
Остались в запасе
Гомель
Сморгонь
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Гомель - Сморгонь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Гомель» против «Сморгони», 20-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Сморгонь»

«Гомель» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Гомель
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