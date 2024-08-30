30.08.2024, пятница, 20:45
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
4-1-3-2
44
Клещук
4
Ращеня
16
Заяц
3
Чаговец
15
Яцкевич
42
Абдуллахи
37
Давискиба
17
Потапенко
2
Рылач
11
Эффаге
8
Ермакович
3-2-2-3
1
Новичков
25
Туре
72
Аскаров
50
Шалашников
66
Камара
30
Лихтин
7
Левковец
27
Гаевой
9
Леонович
17
Дуксо
19
Гиберо
37
Давискиба
30
Трояков
30
Трояков
37
Давискиба
17
Потапенко
9
Грищенко
9
Грищенко
17
Потапенко
8
Ермакович
11
Антилевский
11
Антилевский
8
Ермакович
72
Аскаров
27
Тишко
27
Тишко
72
Аскаров
7
Левковец
2
Бамба
2
Бамба
7
Левковец
27
Гаевой
11
Далидович
11
Далидович
27
Гаевой
9
Леонович
23
Горбач
23
Горбач
9
Леонович
Остались в запасе
Гомель
Сморгонь
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Гомель - Сморгонь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Гомель» против «Сморгони», 20-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»