30.08.2024, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
4-3-1-2
1
Федоривский
5
Осман
2
Карась
37
Дубко
55
Суханов
44
Витенчук
5
Приймак
4
Мороз
17
Черненко
13
Мединский
99
2-1-3-1-3
12
Турбаевский
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
39
Герреро
8
Яцык
9
Антюх
23
22
Мичин
28
Будковский
5
Осман
14
Чернов
14
Чернов
5
Осман
44
Витенчук
77
Бычек
77
Бычек
44
Витенчук
55
Суханов
7
Близниченко
7
Близниченко
55
Суханов
9
Антюх
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Антюх
28
Будковский
22
Бенито
22
Бенито
28
Будковский
Остались в запасе
Оболонь
Заря
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Оболонь - Заря
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Оболонь» против «Зари», 5-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Заря»
- Матч игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»