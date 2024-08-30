Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Оболонь» против «Зари», 5-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Заря»