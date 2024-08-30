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  • «Оболонь» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

«Оболонь» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

30 августа 2024, 14:20
Оболонь
30.08.2024, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Заря
19' П. Мичин 52' Ф. Будковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
5
Владислав Приймак
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
14
Александр Чернов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
4-3-1-2
1
Федоривский
5
Осман
2
Карась
37
Дубко
55
Суханов
44
Витенчук
5
Приймак
4
Мороз
17
Черненко
13
Мединский
99
2-1-3-1-3
12
Турбаевский
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
39
Герреро
8
Яцык
9
Антюх
23
22
Мичин
28
Будковский
5
Осман
14
Чернов
14
Чернов
5
Осман
44
Витенчук
77
Бычек
77
Бычек
44
Витенчук
55
Суханов
7
Близниченко
7
Близниченко
55
Суханов
9
Антюх
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Антюх
28
Будковский
22
Бенито
22
Бенито
28
Будковский
Остались в запасе
Оболонь
Заря
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
90
Taras Liakh
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Оболонь - Заря
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Оболонь» против «Зари», 5-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Заря»

«Оболонь» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Оболонь
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