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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Жирона» против «Осасуны», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Осасуна»