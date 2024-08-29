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  • «Жирона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

«Жирона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

29 августа 2024, 18:50
Жирона
29.08.2024, четверг, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
4 : 0
Завершен
Осасуна
34' Б. Хиль 53' В. Цыганков 56' А. Руис 90' К. Стуани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Иван Мартин
(К) АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
26
Габриэль Мисехуи
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Осасуна
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
9
Руис
28
Миовски
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Видаль
24
Катена
5
Эррандо
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
15
Сарагоса
16
Гомес
17
Будимир
21
Эррера
21
Ромеу
21
Ромеу
21
Эррера
17
Хиль
6
ван де Бек
6
ван де Бек
17
Хиль
9
Руис
22
Асприлья
22
Асприлья
9
Руис
11
Цыганков
10
Порту
10
Порту
11
Цыганков
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
10
Орос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Орос
6
Торро
24
Мартинес
24
Мартинес
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Монкайола
15
Сарагоса
7
Бенито
7
Бенито
15
Сарагоса
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Жирона
Осасуна
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Жирона - Осасуна
Всего ударов по воротам
10
1
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
10
9
Офсайды
5
2
Количество передач
572
395
Сейвы
0
1
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.29
0.04

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Жирона» против «Осасуны», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Осасуна»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

«Жирона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Жирона
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