29.08.2024, четверг, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
Испания. Примера, 3 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
3-1-1-3-2
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
9
Руис
28
Миовски
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Видаль
24
Катена
5
Эррандо
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
15
Сарагоса
16
Гомес
17
Будимир
21
Эррера
21
Ромеу
21
Ромеу
21
Эррера
17
Хиль
6
ван де Бек
6
ван де Бек
17
Хиль
9
Руис
22
Асприлья
22
Асприлья
9
Руис
11
Цыганков
10
Порту
10
Порту
11
Цыганков
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
10
Орос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Орос
6
Торро
24
Мартинес
24
Мартинес
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Монкайола
15
Сарагоса
7
Бенито
7
Бенито
15
Сарагоса
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Жирона
Осасуна
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Жирона - Осасуна
Всего ударов по воротам
10
1
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
10
9
Офсайды
5
2
Количество передач
572
395
Сейвы
0
1
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.29
0.04
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Жирона» против «Осасуны», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Осасуна»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»