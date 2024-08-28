Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
4-1-2-1-2
1
Хейн
2
Перес
15
Санчес
22
Бойомо
2
Роша
24
Юрич
71
Перес
21
Амалла
21
Ндиайе
18
Моро
14
Силла
3-3-2-1-1
12
Сориано
15
Эрнандес
23
Саэнс
55
Гонсалес
19
Розье
91
Нею
15
Франкеса
8
Сиссе
14
Чикко
19
Крус
24
де ла Фуэнте
21
Амалла
20
Чуки
20
Чуки
21
Амалла
71
Перес
23
Месегер
23
Месегер
71
Перес
21
Ндиайе
10
Санчес
10
Санчес
21
Ндиайе
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
18
Моро
10
Андре
10
Андре
18
Моро
91
Нею
13
Тапиа
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
5
Брашанац
5
Брашанац
8
Сиссе
15
Франкеса
14
Родригес
14
Родригес
15
Франкеса
19
Крус
12
Лопес
12
Лопес
19
Крус
14
Чикко
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
14
Чикко
Остались в запасе
Вальядолид
Леганес
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Вальядолид - Леганес
2
5
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
19
Офсайды
0
2
Количество передач
492
360
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1
0.18
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Вальядолид» против «Леганеса», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Леганес»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»