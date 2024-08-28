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  • «Вальядолид» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Вальядолид» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 18:50
Вальядолид
28.08.2024, среда, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Леганес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
34
Рауль Часко
ЦП
20
Чуки
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хейн
2
Перес
15
Санчес
22
Бойомо
2
Роша
24
Юрич
71
Перес
21
Амалла
21
Ндиайе
18
Моро
14
Силла
3-3-2-1-1
12
Сориано
15
Эрнандес
23
Саэнс
55
Гонсалес
19
Розье
91
Нею
15
Франкеса
8
Сиссе
14
Чикко
19
Крус
24
де ла Фуэнте
21
Амалла
20
Чуки
20
Чуки
21
Амалла
71
Перес
23
Месегер
23
Месегер
71
Перес
21
Ндиайе
10
Санчес
10
Санчес
21
Ндиайе
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
18
Моро
10
Андре
10
Андре
18
Моро
91
Нею
13
Тапиа
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
5
Брашанац
5
Брашанац
8
Сиссе
15
Франкеса
14
Родригес
14
Родригес
15
Франкеса
19
Крус
12
Лопес
12
Лопес
19
Крус
14
Чикко
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
14
Чикко
Остались в запасе
Вальядолид
Леганес
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Вальядолид - Леганес
2
5
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
19
Офсайды
0
2
Количество передач
492
360
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1
0.18

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Вальядолид» против «Леганеса», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид»«Леганес»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

«Вальядолид» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леганес Вальядолид
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