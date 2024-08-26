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  • «Колос» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

«Колос» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

26 августа 2024, 16:50
Колос
26.08.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Верес
54' В. Шарай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
81
Yegor Popravka
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
97
Олег Ильин
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Яго Сикейра
АП
89
Николай Гайдучик
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
91
Валентин Горох
ВР
88
Andrii Boiko
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
3-1-3-2-2
81
6
Бурда
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
10
Ореховский
10
Велетень
97
Ильин
80
21
Безбородько
4-1-2-3
47
Когут
71
Гакман
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
7
Степанюк
8
Сикейра
77
Шарай
99
Кампос
27
Куция
89
Гайдучик
97
Ильин
8
Криворучко
8
Криворучко
97
Ильин
10
Велетень
75
Третьяков
75
Третьяков
10
Велетень
21
Безбородько
81
Паулаускас
81
Паулаускас
21
Безбородько
10
Ореховский
17
Салабай
17
Салабай
10
Ореховский
5
Шевченко
17
Протасевич
17
Протасевич
5
Шевченко
27
Куция
29
Кучеров
29
Кучеров
27
Куция
77
Шарай
8
Кльоц
8
Кльоц
77
Шарай
Остались в запасе
Колос
Верес
31
Иван Пахолюк
ВР
91
Валентин Горох
ВР
88
Andrii Boiko
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
91
Валентин Горох
ВР
88
Andrii Boiko
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Колос - Верес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Верес»», 4-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос»«Верес»

«Колос» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Колос
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