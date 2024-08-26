26.08.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Украина. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
3-1-3-2-2
81
6
Бурда
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
10
Ореховский
10
Велетень
97
Ильин
80
21
Безбородько
4-1-2-3
47
Когут
71
Гакман
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
7
Степанюк
8
Сикейра
77
Шарай
99
Кампос
27
Куция
89
Гайдучик
97
Ильин
8
Криворучко
8
Криворучко
97
Ильин
10
Велетень
75
Третьяков
75
Третьяков
10
Велетень
21
Безбородько
81
Паулаускас
81
Паулаускас
21
Безбородько
10
Ореховский
17
Салабай
17
Салабай
10
Ореховский
5
Шевченко
17
Протасевич
17
Протасевич
5
Шевченко
27
Куция
29
Кучеров
29
Кучеров
27
Куция
77
Шарай
8
Кльоц
8
Кльоц
77
Шарай
Остались в запасе
Колос
Верес
31
Иван Пахолюк
ВР
91
Валентин Горох
ВР
88
Andrii Boiko
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
91
Валентин Горох
ВР
88
Andrii Boiko
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Колос - Верес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Верес»», 4-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»