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  • «Балтика» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Балтика» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 17:50
Балтика
25.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
87' К. Никишин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
90
Николай Камаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
3-2-3-2
71
Свинов
25
Андраде
4
Гассама
43
Терентьев
5
Осипов
59
Аванесян
99
Глушков
17
Саусь
10
Фернандес
11
Эльдарушев
19
Пряхин
3-4-1-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
4
Кусяпов
3
Маругин
4
Абрамов
6
Козлов
21
Горелов
13
Почивалин
99
Акбашев
10
Защепкин
11
Абдуллаев
5
Осипов
96
Мохаммад
96
Мохаммад
5
Осипов
43
Терентьев
17
Ковалев
17
Ковалев
43
Терентьев
17
Саусь
23
Стефанович
23
Стефанович
17
Саусь
4
Абрамов
11
Стародуб
11
Стародуб
4
Абрамов
3
Маругин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
3
Маругин
10
Защепкин
11
Апеков
11
Апеков
10
Защепкин
Остались в запасе
Балтика
КАМАЗ
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
90
Николай Камаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
90
Николай Камаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Балтика - КАМАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «КАМАЗа», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«КАМАЗ»

«Балтика» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Балтика
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