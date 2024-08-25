25.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 7 тур
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-2-3-2
71
Свинов
25
Андраде
4
Гассама
43
Терентьев
5
Осипов
59
Аванесян
99
Глушков
17
Саусь
10
Фернандес
11
Эльдарушев
19
Пряхин
3-4-1-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
4
Кусяпов
3
Маругин
4
Абрамов
6
Козлов
21
Горелов
13
Почивалин
99
Акбашев
10
Защепкин
11
Абдуллаев
5
Осипов
96
Мохаммад
96
Мохаммад
5
Осипов
43
Терентьев
17
Ковалев
17
Ковалев
43
Терентьев
17
Саусь
23
Стефанович
23
Стефанович
17
Саусь
4
Абрамов
11
Стародуб
11
Стародуб
4
Абрамов
3
Маругин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
3
Маругин
10
Защепкин
11
Апеков
11
Апеков
10
Защепкин
Остались в запасе
Балтика
КАМАЗ
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
90
Николай Камаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
90
Николай Камаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Балтика - КАМАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «КАМАЗа», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»