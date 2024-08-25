Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Ингульца»», 4-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Ингулец»