Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кривбасс» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Кривбасс» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 16:50
Кривбасс
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ингулец
40' О. Кожушко
6' А. Пятов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
23
Иван Дибанго
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
11
Александр Пятов
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
8
Маттео Аморосо
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
3-1-3-3
30
Клищук
23
Дибанго
6
Конате
55
Стецков
8
Бизимана
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
97
По
14
Лунев
7
Кожушко
4-3-2-1
12
Паламарчук
4
23
Шершень
2
91
Мельничук
11
Пятов
32
Петько
20
Волохатый
11
Богунов
10
Козак
29
Белоцерковец
77
Понедельник
14
Драмбаев
14
Драмбаев
77
Понедельник
7
Микитишин
17
Кузик
17
Кузик
7
Микитишин
9
Твердохлеб
11
Вакулко
11
Вакулко
9
Твердохлеб
14
Лунев
10
Хомченовский
10
Хомченовский
14
Лунев
4
26
Сидоренко
26
Сидоренко
4
29
Белоцерковец
10
10
29
Белоцерковец
32
Петько
33
Мысык
33
Мысык
32
Петько
11
Богунов
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
11
Богунов
11
Пятов
19
19
11
Пятов
Остались в запасе
Кривбасс
Ингулец
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Кривбасс - Ингулец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Ингульца»», 4-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Ингулец»

«Кривбасс» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ингулец Кривбасс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+