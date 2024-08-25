25.08.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
3-1-3-3
30
Клищук
23
Дибанго
6
Конате
55
Стецков
8
Бизимана
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
97
По
14
Лунев
7
Кожушко
4-3-2-1
12
Паламарчук
4
23
Шершень
2
91
Мельничук
11
Пятов
32
Петько
20
Волохатый
11
Богунов
10
Козак
29
Белоцерковец
77
Понедельник
14
Драмбаев
14
Драмбаев
77
Понедельник
7
Микитишин
17
Кузик
17
Кузик
7
Микитишин
9
Твердохлеб
11
Вакулко
11
Вакулко
9
Твердохлеб
14
Лунев
10
Хомченовский
10
Хомченовский
14
Лунев
4
26
Сидоренко
26
Сидоренко
4
29
Белоцерковец
10
10
29
Белоцерковец
32
Петько
33
Мысык
33
Мысык
32
Петько
11
Богунов
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
11
Богунов
11
Пятов
19
19
11
Пятов
Остались в запасе
Кривбасс
Ингулец
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Кривбасс - Ингулец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Ингульца»», 4-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Ингулец»
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Источник: «Бомбардир»