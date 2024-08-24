24.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
3-2-1-2-2
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
20
Грагера
7
Пуадо
17
Каррерас
7
Кардона
9
Велис
3-2-2-3
1
Ремиро
16
Лопес
6
Элустондо
16
Пачеко
14
Траоре
17
Гомес
36
Субименди
8
Турриэнтес
10
Мендес
23
Бекер
10
Оярсабаль
7
Кардона
5
Оливан
5
Оливан
7
Кардона
23
Эль-Хилали
23
Техеро
23
Техеро
23
Эль-Хилали
20
Грагера
18
Агуадо
18
Агуадо
20
Грагера
20
Ромеро
11
Милья
11
Милья
20
Ромеро
17
Каррерас
23
Рока
23
Рока
17
Каррерас
14
Траоре
2
Арамбуру
2
Арамбуру
14
Траоре
8
Турриэнтес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
8
Турриэнтес
23
Бекер
15
Марин
15
Марин
23
Бекер
10
Мендес
14
Кубо
14
Кубо
10
Мендес
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
2
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
18
Офсайды
1
2
Количество передач
259
522
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Реала Сосьедад», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»