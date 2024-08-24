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  • «Эспаньол» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Эспаньол» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 21:20
Эспаньол
24.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
80' Т. Кубо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
20
Грагера
7
Пуадо
17
Каррерас
7
Кардона
9
Велис
3-2-2-3
1
Ремиро
16
Лопес
6
Элустондо
16
Пачеко
14
Траоре
17
Гомес
36
Субименди
8
Турриэнтес
10
Мендес
23
Бекер
10
Оярсабаль
7
Кардона
5
Оливан
5
Оливан
7
Кардона
23
Эль-Хилали
23
Техеро
23
Техеро
23
Эль-Хилали
20
Грагера
18
Агуадо
18
Агуадо
20
Грагера
20
Ромеро
11
Милья
11
Милья
20
Ромеро
17
Каррерас
23
Рока
23
Рока
17
Каррерас
14
Траоре
2
Арамбуру
2
Арамбуру
14
Траоре
8
Турриэнтес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
8
Турриэнтес
23
Бекер
15
Марин
15
Марин
23
Бекер
10
Мендес
14
Кубо
14
Кубо
10
Мендес
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
2
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
18
Офсайды
1
2
Количество передач
259
522
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Реала Сосьедад», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Райо Вальекано»

«Эспаньол» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Эспаньол
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