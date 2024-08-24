Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сент-Этьен» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Сент-Этьен» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 20:50
Сент-Этьен
24.08.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 2
Завершен
Гавр
57' А. Туре (П) 67' А. Санганте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
20
Иванн Масон
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К) ЦЗ
68
Марван Н'Зузи
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
11
Бен Олд
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
20
Матье Кафаро
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
28
Янис Зуауи
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
82
Beres Owusu
ЦЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
6
Луи Мутон
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Августин Боакье
АП
15
Ayman Aiki
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
44
Ismail Bouneb
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
20
Масон
68
Н'Зузи
21
Батубинсика
5
Абдельхамид
5
Тардье
11
Олд
18
Амугу
20
Кафаро
22
Давиташвили
9
Сиссоко
3-3-2-1-1
16
Десма
4
Льорис
12
Санганте
28
Зуауи
77
Него
7
Туре
4
Юте-Кинкуэ
8
Кехта
28
Таргаллин
77
Касимир
7
Жужу
68
Н'Зузи
8
Аппиа
8
Аппиа
68
Н'Зузи
22
Давиташвили
6
Мутон
6
Мутон
22
Давиташвили
5
Тардье
20
Боакье
20
Боакье
5
Тардье
11
Олд
15
15
11
Олд
9
Сиссоко
25
Ваджи
25
Ваджи
9
Сиссоко
28
Зуауи
21
Салмье
21
Салмье
28
Зуауи
77
Касимир
30
Ндиайе
30
Ндиайе
77
Касимир
28
Таргаллин
22
Сумаре
22
Сумаре
28
Таргаллин
8
Кехта
7
Грандсир
7
Грандсир
8
Кехта
12
Санганте
11
Сабби
11
Сабби
12
Санганте
Остались в запасе
Сент-Этьен
Гавр
1
Брис Мобле
ВР
82
Beres Owusu
ЦЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Матье Горжелен
ВР
44
Ismail Bouneb
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
82
Beres Owusu
ЦЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
44
Ismail Bouneb
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Сент-Этьен - Гавр
3
3
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
10
Офсайды
2
3
Количество передач
457
300
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» против «Гавра», 2-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» – «Гавр»

«Сент-Этьен» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Сент-Этьен
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+