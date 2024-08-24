24.08.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
20
Масон
68
Н'Зузи
21
Батубинсика
5
Абдельхамид
5
Тардье
11
Олд
18
Амугу
20
Кафаро
22
Давиташвили
9
Сиссоко
3-3-2-1-1
16
Десма
4
Льорис
12
Санганте
28
Зуауи
77
Него
7
Туре
4
Юте-Кинкуэ
8
Кехта
28
Таргаллин
77
Касимир
7
Жужу
68
Н'Зузи
8
Аппиа
8
Аппиа
68
Н'Зузи
22
Давиташвили
6
Мутон
6
Мутон
22
Давиташвили
5
Тардье
20
Боакье
20
Боакье
5
Тардье
11
Олд
15
15
11
Олд
9
Сиссоко
25
Ваджи
25
Ваджи
9
Сиссоко
28
Зуауи
21
Салмье
21
Салмье
28
Зуауи
77
Касимир
30
Ндиайе
30
Ндиайе
77
Касимир
28
Таргаллин
22
Сумаре
22
Сумаре
28
Таргаллин
8
Кехта
7
Грандсир
7
Грандсир
8
Кехта
12
Санганте
11
Сабби
11
Сабби
12
Санганте
Остались в запасе
Сент-Этьен
Гавр
1
Брис Мобле
ВР
82
Beres Owusu
ЦЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Матье Горжелен
ВР
44
Ismail Bouneb
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
82
Beres Owusu
ЦЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
44
Ismail Bouneb
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Сент-Этьен - Гавр
3
3
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
10
Офсайды
2
3
Количество передач
457
300
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» против «Гавра», 2-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»