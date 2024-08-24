24.08.2024, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
3-3-1-2-1
1
Новичков
72
Аскаров
25
Туре
50
Шалашников
5
Селезнев
30
Лихтин
66
Камара
7
Левковец
17
Дуксо
9
Леонович
19
Гиберо
3-1-2-1-3
71
Наумович
3
Кучинский
79
Бадоев
5
Лебедев
52
Кресс
7
Колядко
23
17
Сучков
99
31
Лопаго
10
Папарига
17
Дуксо
3
Интсоен
3
Интсоен
17
Дуксо
25
Туре
27
Тишко
27
Тишко
25
Туре
5
Селезнев
17
Копытич
17
Копытич
5
Селезнев
3
Кучинский
6
6
3
Кучинский
23
9
9
23
79
Бадоев
99
99
79
Бадоев
Остались в запасе
Сморгонь
Нафтан
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
15
Артур Кузьмич
АП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
16
Дмитрий Сай
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
15
Артур Кузьмич
АП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Сморгонь - Нафтан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Нафтана», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»