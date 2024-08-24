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  • «Сморгонь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Сморгонь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 16:50
Сморгонь
24.08.2024, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Нафтан
27' А. Азиз Туре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
3
Александр Кучинский
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
10
Роман Папарига
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
15
Артур Кузьмич
АП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
4
Антон Суша
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Новичков
72
Аскаров
25
Туре
50
Шалашников
5
Селезнев
30
Лихтин
66
Камара
7
Левковец
17
Дуксо
9
Леонович
19
Гиберо
3-1-2-1-3
71
Наумович
3
Кучинский
79
Бадоев
5
Лебедев
52
Кресс
7
Колядко
23
17
Сучков
99
31
Лопаго
10
Папарига
17
Дуксо
3
Интсоен
3
Интсоен
17
Дуксо
25
Туре
27
Тишко
27
Тишко
25
Туре
5
Селезнев
17
Копытич
17
Копытич
5
Селезнев
3
Кучинский
6
6
3
Кучинский
23
9
9
23
79
Бадоев
99
99
79
Бадоев
Остались в запасе
Сморгонь
Нафтан
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
15
Артур Кузьмич
АП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
16
Дмитрий Сай
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
15
Артур Кузьмич
АП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Сморгонь - Нафтан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Нафтана», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь»«Монако»

«Сморгонь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Сморгонь
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