Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Нафтана», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Монако»