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  • «Осасуна» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Осасуна» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 16:50
Осасуна
24.08.2024, суббота, 18:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
55' Р. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Осасуна
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
9
Абдон
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Эррера
24
Катена
5
Эррандо
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
15
Сарагоса
14
Гарсия
17
Будимир
4-2-1-2-1
1
Грейф
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
29
Асано
14
Родригес
19
Мурики
12
Аресо
22
Видаль
22
Видаль
12
Аресо
10
Орос
8
Муньос
8
Муньос
10
Орос
Муньос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
Муньос
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
10
Дардер
9
Абдон
9
Абдон
10
Дардер
29
Асано
9
Ларин
9
Ларин
29
Асано
Остались в запасе
Осасуна
Мальорка
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Осасуна - Мальорка
2
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
8
Офсайды
1
0
Количество передач
314
374
Сейвы
1
4
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Мальорки», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Мальорка»

«Осасуна» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Осасуна
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