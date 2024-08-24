24.08.2024, суббота, 18:00
Испания. Примера, 2 тур
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
3-1-2-3-1
1
Эррера
24
Катена
5
Эррандо
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
15
Сарагоса
14
Гарсия
17
Будимир
4-2-1-2-1
1
Грейф
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
29
Асано
14
Родригес
19
Мурики
12
Аресо
22
Видаль
22
Видаль
12
Аресо
10
Орос
8
Муньос
8
Муньос
10
Орос
Муньос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
Муньос
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
10
Дардер
9
Абдон
9
Абдон
10
Дардер
29
Асано
9
Ларин
9
Ларин
29
Асано
Остались в запасе
Осасуна
Мальорка
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Осасуна - Мальорка
2
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
8
Офсайды
1
0
Количество передач
314
374
Сейвы
1
4
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Мальорки», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»